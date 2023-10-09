Royal Caribbean şirketinin Avrupa Ofisi Limasol’da açılıyor

Royal Caribbean gemi şirketinin Güney Kıbrıs’a yerleşmek için bir adım daha attığı ve şirkete ait Avrupa ofisinin çarşamba günü Limasol’da açılacağı haber verildi.

Alithia gazetesi, Royal Caribbean şirketler grubu tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, şirkete ait “Spectrum of the Seas” gemisinin Güney Kıbrıs’ın gemi siciline kaydedilmesi aynı zamanda Limasol’da İnovasyon ve Mavi Ekonomi merkezi meydana getirilmesine katkı sağlanmasının ardından şirketin, merkezi Limasol’da olacak Avrupa ofisini faaliyete koyma konusunda ilerlediğini yazdı.

Gazete çarşamba günü yapılacak açılışta, Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis ve Denizcilik Müsteşarı Marinas Hacımanolis yanı sıra Royal Caribbean şirketinin açılış için ABD’den gelecek idari yetkililerinin de hazır bulunacağını ekledi.

