banner913
banner932
Ortadoğu kan gölü
Ortadoğu kan gölü
17 0
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
Mormenekşe, uzatmalarda kazandı
78 0
 
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem
21 0
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldiv
16 0
Kişmir’in davası ertelendi
Kişmir’in davası ertelendi
26 0
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
28 yaşındaki turist Girne’de otel odasında ölü bulundu
110 0
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
1 doktor ve 1 eczacıya 5’er gün ek tutukluluk
89 0
banner964

Royal Caribbean şirketinin Avrupa Ofisi Limasol’da açılıyor

banner476

banner974
Royal Caribbean şirketinin Avrupa Ofisi Limasol’da açılıyor
banner971
Royal Caribbean gemi şirketinin Güney Kıbrıs’a yerleşmek için bir adım daha attığı ve şirkete ait Avrupa ofisinin çarşamba günü Limasol’da açılacağı haber verildi.
Alithia gazetesi, Royal Caribbean şirketler grubu tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, şirkete ait “Spectrum of the Seas”  gemisinin Güney Kıbrıs’ın gemi siciline kaydedilmesi aynı zamanda Limasol’da İnovasyon ve Mavi Ekonomi merkezi meydana getirilmesine katkı sağlanmasının ardından şirketin, merkezi Limasol’da olacak Avrupa ofisini faaliyete koyma konusunda ilerlediğini yazdı.
Gazete çarşamba günü yapılacak açılışta, Güney Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis ve Denizcilik Müsteşarı Marinas Hacımanolis yanı sıra Royal Caribbean şirketinin açılış için ABD’den gelecek idari yetkililerinin de hazır bulunacağını ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.