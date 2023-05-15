RMMO’ya Fransa’dan savaş helikopterleri

RMMO’nun elindeki 11 adet Rus yapımı MI 35 saldırı helikopterlerini Sırbistan’a satmak ve yerine Fransa’dan 6 adet (6 adet daha alma hakkı saklı olarak) H-145 tipi saldırı helikopteri almak isteyen Rum yönetimi, MI-35’lerin satışı konusunda pürüzle karşılaştı.
Haftalık Kathimerini Fransız helikopterlerinin ilk partisinin 2024 içerisinde teslim alınmaya başlanacağını, MI-35’leri Fransız helikopterleri alındıktan sonra Sırbistan’a teslim edileceğini hatırlattı
Sırbistan ile yapılan satış anlaşmasının, üretici ülkeden son kullanıcı belgesi alınmasını öngörmesi nedeniyle pürüz yaşandığını vurgulayan gazete MI-35’lerin üretici ülkesi Rusya’ya AB tarafından yaptırım uygulanmakta olduğunu hatırlatarak son kullanıcı belgesi konusunda sıkıntı yaşandığını kaydetti.
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