RMMO’ya Fransa’dan savaş helikopterleri

Rum Ordusu’na alınacak Fransız helikopterlerinin ilk partisinin 2024 içerisinde teslim alınmaya başlanacağı belirtildi

RMMO’nun elindeki 11 adet Rus yapımı MI 35 saldırı helikopterlerini Sırbistan’a satmak ve yerine Fransa’dan 6 adet (6 adet daha alma hakkı saklı olarak) H-145 tipi saldırı helikopteri almak isteyen Rum yönetimi, MI-35’lerin satışı konusunda pürüzle karşılaştı.

Haftalık Kathimerini Fransız helikopterlerinin ilk partisinin 2024 içerisinde teslim alınmaya başlanacağını, MI-35’leri Fransız helikopterleri alındıktan sonra Sırbistan’a teslim edileceğini hatırlattı

Sırbistan ile yapılan satış anlaşmasının, üretici ülkeden son kullanıcı belgesi alınmasını öngörmesi nedeniyle pürüz yaşandığını vurgulayan gazete MI-35’lerin üretici ülkesi Rusya’ya AB tarafından yaptırım uygulanmakta olduğunu hatırlatarak son kullanıcı belgesi konusunda sıkıntı yaşandığını kaydetti.

