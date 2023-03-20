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RMMO ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında savunma iş birliği

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RMMO ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında, Tel Aviv’de, İkili Savunma İş Birliği Programı ve buna karşılık olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla 2023 yılı için Üçlü Program imzalandı

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RMMO ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında savunma iş birliği
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Rum Milli Muhafız Ordusu(RMMO) ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında savunma iş birliği konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.
Alithia gazetesi Rum Savunma Bakanlığının açıklamasına dayanarak RMMO ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında, Tel Aviv’de, İkili Savunma İş Birliği Programı ve buna karşılık olarak Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla 2023 yılı için Üçlü Program imzalandığını yazdı.
Bahse konu imzanın 15 Mart‘ta atıldığını yazan gazete imza töreni öncesinde ülkeler arasındaki heyetlerin, ikili ve üçlü iş birliğinin değerlendirildiği genişletilmiş görüşmelere geçtiğini belirtti.
Habere göre İkili Savunma İş Birliği Programı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini ilerletmek amacıyla gerek Güney Kıbrıs gerekse İsrail’de bir dizi  faaliyeti öngörüyor.
2022 yılında icra edilen “AGAPİNOR” ve “İASON” isimli tatbikatların da iki  ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirildiğine dair teyidi teşkil ettiğini yazan gazete Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında imzalanan Üçlü Savunma İş Birliğinin imzalanmasıyla da üç ülke arasındaki askeri iş birliğinin daha da ileriye götürülmesine olanak tanınacağını belirtti.
Habere göre Rum Savunma Bakanlığı açıklamasında bu programların, RMMO’nun geliştirdiği ikili ve üçlü faaliyetlere dayandığını, bunların; ortak tatbikatların icra edilmesini, eğitim programlarını ve uzmanlık gerektiren alanlarında görüş alış verişini ön gördüğünü ifade etti.
Savunma Bakanlığı açıklamasında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in iş birliğinin geliştirilmesine yönelik taahhüdü ve iradesinden de bahsetti. 
 
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