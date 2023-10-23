“RMMO, içe kapanıklığını geçmişte bıraktı”

Rum Savunma Bakanı Yorgallas, “Millî Muhafız Ordusu içe kapanıklığını geçmişte bıraktı” dedi

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini gazetesi, İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmaların bölgeye yayılması durumunda karşılaşılabilecek durumları inceledi. Gazete, böyle bir durumda Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) tavrının ne olacağı konusunda Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve askerî çevrelerden edindiği bilgileri aktardı.

Yorgallas’ın hafta içinde katıldığı bir radyo yayınında muhatap olduğu soruya “Millî Muhafız Ordusu içe kapanıklığını geçmişte bıraktı” cevabını verdiğini kaydeden gazete, “bu sözü, Suriye krizinde de olduğu gibi, gerekli görülmesi halinde alarma geçirilmesi olasılığını açık bırakıyor” ifadesini kullandı.

Habere göre Kathimerini’nin, görüşüne başvurduğu askerî analistler, RMMO’nun, hava savunma sistemlerinin aktifleştirileceğine kesin gözüyle bakılması gerektiğini söyledi. Dikkatlerin özellikle İngiliz askeri üslerinin çevresine ve 2014’teki Batı İttifakı operasyonlarında olduğu gibi (üslerin) kullanılması senaryosuna yöneldiğine işaret edildi.

Rum yönetiminin, öncelikle İngiliz Üslerinin çevresindeki yerleşimleri korumak ve İngilizlerden gelen ilgili talebi karşılamak üzere 2014’te elindeki BUK hava savunma sistemlerini aktifleştirdiğini hatırlatan gazete RMMO altyapılarının Avrupa kuvvetlerine kullandırılacağının da kesin olduğunu vurguladı.

Habere göre, Rum yönetimi halen Almanya’nın, Özel Kuvvetler Timi’nin Güney Kıbrıs’ta bulunması ve teyakkuz halinde olması talebine onay verdi. Alman Özel Kuvvetler grubunun görevinin, krizin tırmanması ve sivil uçuşların kesilmesi halinde Alman sivilleri ve diplomatik personeli tahliye olacağı belirtildi. RMMO tesislerinin, ağırlıklı olarak Ortadoğu bölgesindeki vatandaşlarının tahliyesi için ABD tarafından da kullanıldığı hatırlatıldı.

