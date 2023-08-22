Pile yolu için diplomatik savaş

Rum yönetimi, Pile-Yiğitler yolundaki çalışmaları engellemek için yoğun diplomatik çaba sarf ediyor

Pile-Yiğitler yolundaki iyileştirme/genişletme çalışmasını engelleme çabalarını sürdüren Rum yönetimi çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “İki Cephede Savaş… Diplomatik Gelişmeler- Toprağa Dair Hareketler… Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Oturumu – Rusya’nın Tavrıyla İlgili Çabalar” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin geçen hafta yürüttüğü diplomatik çabaların sonuçlarına dair işaretleri almayı beklediğini yazdı.

Habere göre son Rum yönetimi, son iki gündür çeşitli girişimlerde bulunduğu Rusya’nın dünkü Güvenlik Konseyi toplantısında beklediği “yapıcı tavrı sergileyip sergilemeyeceğini görmeyi” beklerken bir yandan da Pile konusunun da ele alınacağı dünkü kabine toplantısına dikkat kesildi. Rum yönetimi Türk tavrının nabzını arazideki hareketleriyle de ölçecek.

Türk tarafının, yol iyileştirme/genişletme projesini uygulamadaki kararlılığını göstermek için bölgedeki yol çalışmalarının başlaması emri verebileceği değerlendirilirken Kıbrıs’taki BM Barış Gücü herhangi bir çalışmaya izin vermemeye hazır olduğunu açıkladı.

Güvenlik Konseyi’nin dün New York’ta, Kıbrıs saati ile 22.00’de başlayan planlı kapalı toplantısında Ortadoğu (Suriye) ve diğer konular yanında Pile’de Cuma günü meydana gelen gerilim de ele alındı.

Rum yönetimi, taslağı İngiltere tarafından hazırlanan Güvenlik Konseyi açıklaması konusunda, Moskova’dan emir beklediklerini söyleyen Rus diplomatların sergileyeceği tavrı merakla bekliyor.

Hellas Journal isimli Yunan yayın organına dayanarak Rusya’nın Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’de yaşananları çok güçlü şekilde kınayacağı bir açıklama yayınlamasını, İngiltere, ABD ve Fransa’nın imza attığı, Çin’in ise itiraz etmediği “kınama” metnini kabul edilir bulmadığı için engellediği hatırlatıldı.

Rum yönetiminin, uluslararası unsurun Türk tarafına baskı yapmasını sağlamak için hafta sonu boyunca bütün düzeylerde perde gerisi istişare ve temaslarda bulunduğunu yazan gazete, Rusya’nın bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında “tonları düşük tutmaya ve meseleye boyut katmamasını” istediğine işaret etti.

