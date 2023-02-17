Anastasiadis hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Konstantinos Petridis, siyaseti bıraktığını açıkladı.
Petridis’in dün yazılı bir açıklama yaparak siyasi yaşamına nokta koyduğunu açıkladığını yazan Alithia gazetesi, Petridis’in mensubu olduğu DİSİ partisi yönetiminde herhangi bir pozisyon talep etmeyeceğini söylediğini de ekledi.
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