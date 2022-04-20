Petridis: Enflasyona çözüm ek vergiler değil büyümedir

Petridis “Enflasyonla ilgili uluslararası düzeyde şu an esas endişe, faiz oranlarında bir artış olabileceğidir ki bu kamu ve özel yüksek borçları geri ödemede zorluklar yaratacaktır. Bu nedenle birçok ülke kamu maliyesini korumak için vergileri artırabilir ama Kıbrıs bu stratejiyi paylaşmıyor. Hükûmet 2013’teki gibi hareket edecek, vergileri artırmak yerine büyümeyi hedefleyecek.”

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, enflasyonla mücadelenin en iyi yolu ek vergiler koymak değil büyümeye yatırım yapmak olduğuna dikkat çekti.

“Avrupa Krizde: Kıbrıs Ekonomisi için Canlılık ve Uygulamalar” konulu IMH konferansı çerçevesinde basının sorularını yanıtlayan Petrides, Kıbrıs’ın Rusya’ya aşırı bağımlı olmadığını, bankacılık sektörünün savaştan etkilenmediğini söyledi.

Financial Times gazetesindeki makalede yer alan “Kıbrıs’ın Ukrayna’daki savaştan çok etkilendiği” görüşünü yorumlaması istenen Petrides, Kıbrıs’ın Rusya faktöründen çok etkilendiği görüşüne katılmadığını, Kıbrıs bankacılık sektörünün, yurt dışındaki diğerleri gibi bağımlı olmadığından bu sektörün etkilenmediğini belirtti.

Maliye Bakanı, savaştan Kıbrıs turizminin bir ölçüde etkileneceğini, ancak daha fazla ve yeni pazar bulmak için birçok çalışma olduğunu, turizm sektöründeki kaybın büyük oranda giderileceğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Enflasyon konusunda da öncelikle nüfusun hassas gruplarını korumalı ve geliri artıracak, orta ve uzun vadede nüfüsun alım gücünü artıracak daha fazla yatırımı teşvik etmeliyiz.”

“Kıbrıs’ın yeni bir büyüme modeli vardır. 200’ü aşkın faaliyeti içermektedir. Ayrıca Kıbrıs’ı uluslararası bir iş merkezine dönüştürme planı vardır.”

“Bu program işlemektedir ve hatta bu çok zor dönemde birçok şirket Kıbrıs’a kaymıştır.”

“Hükûmet, diğer ülkelerde olduğu gibi ek vergi koymadan gelişme yoluyla ekonomiyi korumak için çalışacaktır.”

“Enflasyonla ilgili uluslararası düzeyde şu an esas endişe, faiz oranlarında bir artış olabileceğidir ki bu kamu ve özel yüksek borçları geri ödemede zorluklar yaratacaktır. Bu nedenle birçok ülke kamu maliyesini korumak için vergileri artırabilir ama Kıbrıs bu stratejiyi paylaşmıyor. Hükûmet 2013’teki gibi hareket edecek, vergileri artırmak yerine büyümeyi hedefleyecek.”