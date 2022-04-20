banner762
banner815
İlk finalist GG
İlk finalist GG
8 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
39 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
11 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
8 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
58 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
100 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
banner797
banner794

Petridis: Enflasyona çözüm ek vergiler değil büyümedir

banner476

Petridis “Enflasyonla ilgili uluslararası düzeyde şu an esas endişe, faiz oranlarında bir artış olabileceğidir ki bu kamu ve özel yüksek borçları geri ödemede zorluklar yaratacaktır. Bu nedenle birçok ülke kamu maliyesini korumak için vergileri artırabilir ama Kıbrıs bu stratejiyi paylaşmıyor. Hükûmet 2013’teki gibi hareket edecek, vergileri artırmak yerine büyümeyi hedefleyecek.” 

banner825
Petridis: Enflasyona çözüm ek vergiler değil büyümedir

Rum Maliye Bakanı Constantinos Petrides, enflasyonla mücadelenin en iyi yolu ek vergiler koymak değil büyümeye yatırım yapmak olduğuna dikkat çekti.

“Avrupa Krizde: Kıbrıs Ekonomisi için Canlılık ve Uygulamalar” konulu IMH konferansı çerçevesinde basının sorularını yanıtlayan Petrides, Kıbrıs’ın Rusya’ya aşırı bağımlı olmadığını, bankacılık sektörünün savaştan etkilenmediğini söyledi.

Financial Times gazetesindeki makalede yer alan “Kıbrıs’ın Ukrayna’daki savaştan çok etkilendiği” görüşünü yorumlaması istenen Petrides, Kıbrıs’ın Rusya faktöründen çok etkilendiği görüşüne katılmadığını, Kıbrıs bankacılık sektörünün, yurt dışındaki diğerleri gibi bağımlı olmadığından bu sektörün etkilenmediğini belirtti.

Maliye Bakanı, savaştan Kıbrıs turizminin bir ölçüde etkileneceğini, ancak daha fazla ve yeni pazar bulmak için birçok çalışma olduğunu, turizm sektöründeki kaybın büyük oranda giderileceğini kaydetti ve şöyle devam etti:

“Enflasyon konusunda da öncelikle nüfusun hassas gruplarını korumalı ve geliri artıracak, orta ve uzun vadede nüfüsun alım gücünü artıracak daha fazla yatırımı teşvik etmeliyiz.”

“Kıbrıs’ın yeni bir büyüme modeli vardır. 200’ü aşkın faaliyeti içermektedir. Ayrıca Kıbrıs’ı uluslararası bir iş merkezine dönüştürme planı vardır.”

“Bu program işlemektedir ve hatta bu çok zor dönemde birçok şirket Kıbrıs’a kaymıştır.”

“Hükûmet, diğer ülkelerde olduğu gibi ek vergi koymadan gelişme yoluyla ekonomiyi korumak için çalışacaktır.”

“Enflasyonla ilgili uluslararası düzeyde şu an esas endişe, faiz oranlarında bir artış olabileceğidir ki bu kamu ve özel yüksek borçları geri ödemede zorluklar yaratacaktır. Bu nedenle birçok ülke kamu maliyesini korumak için vergileri artırabilir ama Kıbrıs bu stratejiyi paylaşmıyor. Hükûmet 2013’teki gibi hareket edecek, vergileri artırmak yerine büyümeyi hedefleyecek.” 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.