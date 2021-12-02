Papa Francis Güney Kıbrıs'ta

Güney Kıbrıs ziyaretine bugün başlayan Papa Francis, 17.30’da ulaştığı Rum Başkanlık Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte tören kıtasını selamladıktan sonra saray bahçesindeki III. Makarios heykeline çelenk koyan Papa daha sonra Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis ile görüştü.

Anastasiadis Papa’yı karşılarken, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hoş geldiniz. Yüzölçümü olarak küçük bir ülkeyi ziyaret etme kararınız, büyüklüğü ne olursa olsun uluslararası hukukun ihlaline maruz kalan ülkelerin halklarına verilmesi gereken önemi gösterme kişiliğinizin yüceliğini gösteriyor. Kıbrıs halkının tamamı adına teşekkürlerimi iletmek, size hoş geldiniz diyorum. Sizi ağırlamak devlet ve halk için büyük onurdur” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis, Papa’ya, adanın tarihçesini de anlatarak, biri Kutsal Topraklarla ilgili biri bardak altlığı, biri de incil ile ilgili üç adet Lefkara işi dantel hediye etti. Ayrıca, Güney Kıbrıs ziyareti nedeniyle basılan pulun ilk baskısı yanında plaket sundu.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, daha sonra açıklamasını “Roma Katolik Kilisesi başkanının ikinci ziyareti Kıbrıs için tarihidir. Burada oluşunuz ilham ve cesaret mesajları veriyor” ifadeleriyle sürdürdü. Anastasiadis ayrıca, "Kıbrıs'tan yanınızda 50 mülteci götürme inisiyatifiniz için de açıkça teşekkür ederim" dedi.

Anastasiadis konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aynı vizyonu paylaştığımıza sizi temin ederim. Aynı zamanda çevre tahribatı ile ilgili endişelerinizi paylaşıyoruz. Çevre tahribatının etkilerini görerek bölge ülkeleri ile birlikte tahribat tehlikesini ortadan kaldıracak çözüm kararları alınması için inisiyatif üstlendik.

Sürdürülebilir bir çözüm için siyasi irade göstermemize rağmen Türk uzlaşmazlığı yüzünden 47 yıldır bölünmüş tek ülke kaldık. Vatanımın sorunundan söz etmeden edemeyeceğim. KIbrıs halkı 47 yıldır Türk işgalinden çekiyor. Kiliselerin tahrip edilmesinden ve göçmen ailelerin dramından söz etmeden geçemeyeceğim. Tavizlere ragmen işgalin değişmesi için çabalara rağmen Türk uzlaşmazlığı yüzünden Avrupa'nın bölünmüş tek ülkesi kaldık. Türk uzlaşmazlığında bir tırmanış gözlemliyoruz. Bölünmüşlüğü sağlamlaştırmaya çalışıyorlar. Karada ve denizde saldırganlar. İşgal bölgelerinde bir militarizasyon, Kıbrıs Osmanlının parçasıdır söylemi gözlemliyoruz. İnsan haklarının tesis edilmesi ve barışın yerleşmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Kıbrıs’ın istediği barış ve bir arada yaşama sembolü olmaktır. Buradaki varlığınız Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığımız çabalar açısından önemli.

Papa Prancis ise “Sizi kalpten selamlıyorum. Büyük bir tarihe sahip, coğrafi olarak küçük bir ülkeye ibadetçi olarak geldim. İncilin kıtaya ilk girişi buradan başladı. Kıbrıs, korunması gereken güzelliğini yansıtıyor. Bu ada denizin kucağında bir inciye benziyor. Bu toprağın güzelliği kültüründen kaynaklanıyor” dedi.

“Kıbrıs'ın inciliği birçok ziyaretçinin gelip gezmesini engelleyen pandemi yüzünden gölgelendi” diyen Papa, “Bu ülkeye barış için dua ediyorum. Kıbrıs'ta gerçekleştirilmekte olan dinlerarası diyaloğa destek ve dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Kayıpların dramını unutmayalım. Kıbrıs Akdeniz'de barışın açık bir şantiyesi olsun. Barışa giden yolu tek kelime niteler: diyalog. Tanrı KIbrıs'ı kutsasın” sözleriyle konuşmasını noktaladı.