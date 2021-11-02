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Pandeminin Güney Kıbrıs'a maliyeti 115 milyon Euro

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Pandeminin Güney Kıbrıs'a maliyeti 115 milyon Euro
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Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Güney Kıbrıs’ın pandemiyle mücadelesinin maliyetinin şu ana kadar 115 milyon Euro olduğunu belirtti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın, bakanlığının 2022 yılı bütçesi konusunda Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Korona pandemisinin bugüne kadarki maliyetinin 115 milyon Euro olduğunu söylediğini yazdılar.

Hacipandelas, bakanlığı için 2022 yılında öngörülen bütçenin, 24 milyon Euro artışla 1 milyar 50 milyon olmasının öngörüldüğünü belirtirken, bakanlığın bütçesinin, devletin tüm bütçesinin yüzde 14,8’ine tekabül ettiğini de vurguladı.

Rum Bakan ayrıca, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 66,4’ünün tam doz aşı olduğunu, üçüncü doz aşı olanların sayısının ise 39 bin 850’ye ulaştığını ifade etti.

KORONA SEBEBİYLE KESİLEN ANCAK ÖDENMEYEN CEZALARIN SAYISI 8 BİN

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren sadece Limasol’da Korona önlemlerine uymayan kişi ve mekanlara kesilen ceza miktarının 8 bin olduğunu yazdı.

Haberde, 8 bin cezadan yaklaşık 5 bin adetinin ödendiği, ödenmeyen cezaların mahkemelere gitmesi durumunda ise hukuk sisteminin yükünün çok artacağı endişesinin bulunduğu vurgulandı.

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