banner762
banner815
Prolig'de finalin adı belli oldu
Prolig'de finalin adı belli oldu
12 0
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
LAÜ’de ‘Uluslararası Gece’ renkli görüntülere sahne oldu
36 0
 
Mercedes-Benz GLC yenilendi
Mercedes-Benz GLC yenilendi
20 0
100 yaşında ehliyetini yeniledi
100 yaşında ehliyetini yeniledi
43 0
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
“Yoksullaşmaya ve yokoluşa hayır” eylemi yapıldı
28 0
Tatil planları yapılıyor ama…
Tatil planları yapılıyor ama…
43 0
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
İnçay Türkiye’de rekorla birinci
31 0
banner797
banner854

Neofitu: “Kıbrıs sorununun anahtarı, enerji ve NATO üyeliği

banner476

DİSİ Başkanı Neofitu, Politis’e verdiği özel söyleşide, Kıbrıs sorunun kilidini açacak iki şey bulunduğunu, bunların,  Avrupa’nın ve dünyanın sorunu olan güvenlik ve enerji krizi olduğunu belirtti

banner825
Neofitu: “Kıbrıs sorununun anahtarı, enerji ve NATO üyeliği

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve diğer AB’li yetkililerin katılımıyla 17-18 Haziran’da kongre yapmaya hazırlanan DİSİ'nin 2023 başkanlık seçimindeki adayı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu “Kıbrıs sorununun kilidinin Enerji ve NATO ile açılacağını” söyledi.

Neofitu, Politis’e verdiği özel söyleşide, Kıbrıs sorunun kilidini açacak iki şey bulunduğunu, bunların,  Avrupa’nın ve dünyanın sorunu olan güvenlik ve enerji krizi olduğunu belirtti.

Averof Neofitu, “Masada iki silah var. Birincisi: Kıbrıs sorununun çözülmesiyle bütün komşu ülkelerimizin -tekrar ediyorum, Kıbrıs sorununun çözülmesiyle Türkiye dâhil bütün komşularımızın- katı ticari şartlarla ve doğal gazın paylaşımı ekseniyle enerji denklemine girmesi.  İkincisi: Kıbrıs’ın NATO’ya girmesi. Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin kilidini açabilecek iki şey bunlardır” dedi.

Neofitu, DİSİ'nin de tezi olup, Anastasiadis’in de atıf yaptığı "desantralize federasyon"u üçüncü tez olarak ekleyerek, "İki oluşturucu devletçiğe tam özerklik” yorumunda bulundu.

Neofitu, özetle şöyle devam etti:

“Maalesef 1974’te istila oldu, 74’ten beri işgal altındayız ama kendi ayrı yönetimimizde yaşıyoruz. Kıbrıslı Türkler de yasadışı da olsa 1964’ten beri kendi yönetimi altında yaşıyor. Ve maalesef Kıbrıslı Türkler de, Kıbrıslı Rumlar da buna alıştı. Kıbrıslı Türkler Rumların,  Rumlar da Kıbrıslı Türklerin kendi iç konularına karışmasından korkuyor. Gündelik meselelerde özerklik verirsek merkezi hükümetin yöneteceği ne kalır?  Çok daha zor konular aşamalı olarak Brüksel’e gider. Dolayısıyla merkezi hükümete, kuralları şu veya bu şekilde belirlenen tek egemenlik, tek uluslararası temsiliyet, tek vatandaşlık, doğal kaynaklar ve üniter ekonomi kalır. Böylece Kıbrıslı Türklerin gündelik konularında özerkliği ve federal hükümet düzeyinde siyasi –sayısal değil- eşitliği olacak.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.