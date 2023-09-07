Mültecilerle ilgili itiraf

Rum İçişleri Bakanı Yoannu, Güney’deki mültecilerin gönüllü olarak sınır dışı edilmek üzere polis karakollarına gidip teslim olsalar bile, belgelerinin düzenlenmesi için gereken üç hafta boyunca barındırılacakları yer olmadığı için serbest bırakılacağını açıkladı

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Güney Kıbrıs’taki “bütün düzensiz mültecilerin gönüllü olarak sınır dışı edilmek üzere polis karakollarına gidip teslim olsalar bile, belgelerinin düzenlenmesi için gereken üç hafta boyunca barındırılacakları yer olmadığı için serbest bırakılacağını” açıkladı.

Yoannu’nun Meclis Demografik Sorun İnceleme alt komitesinde yaptığı açıklamaya, “inanılmaz, kral çıplak olduğunu itiraf ediyor” yorumuyla dikkat çeken Fileleftheros, haberi manşetten “İçişleri Bakanı’ndan Mültecilerin Sınır Dışı Edilmesiyle İlgili Korkunç İtiraf… Devlet Çıplak, Ellerini (havaya) Kaldırıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre Yoannu, alt komite üyesi milletvekillerini bilgilendirirken, düzensiz mültecileri tutuklayıp hemen sınır dışı edemeyeceklerini vurguladı. Yoannu, mültecilerin uluslararası koruma taleplerinin 3 ayda incelendiğini, bu sürende kendilerine ödenek ve çalışma izni verildiğini söyledi. Üç ay sonunda başvuruları reddedilenlerin ya 1000-1500 Euro alarak kendi istekleriyle geri dönmek ya da Güney’de kaçak kalmak gibi iki seçeneği olduğunu belirten Yoannu, “Başvuruları reddedildiği anda kaçak konumuna düşüyorlar. Sınır dışı etmek için gerekli evrakları hazırlamak için 2-3 haftaya ihtiyacımız var. Onları tutacak yerimiz yokken tutuklasak ne yapacağız?” diye sordu. Halihazırda bin kişilik barındırma yeri olsaydı üç haftada sınır dışı işlemi yapabileceklerini ekledi.

Yoannu sınır dışı edilecek tutukluların barındırılması için yeni inşa edilmeye başlanan bin kişilik yerin iki yıl sonra tamamlanacağını da hatırlattı.

Milletvekillerinin, Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi olasılığını sormasına karşılık Lazkiye ve Tartus’un Avrupa Sığınma Örgütü tarafından, eski sakinlerinin geri gönderilmesi için güvenli kent-bölge olarak tanındığını ancak AB’nin ülkenin (Suriye) tamamını savaş bölgesi kabul ettiğini kaydeden Yoannu, Danimarka’nın çok çaba harcamasına karşın tek bir Suriyeli'yi bile göndermeyi başaramadığını söyledi.

Gazete, toplantıda Baf Milletvekili Haralambos Pazaru'nun, Yeşil Hat’tın dış sınır olarak kabul edilmesini önerdiğini yazdı, Yoannu’nun ise “Öyle bir şey olursa Kıbrıs sorunu çözülmüş addedilir çünkü işgal bölgelerindeki yasa dışı varlık tanınmış olur” dediğini ekledi.

