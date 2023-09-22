Mezarlıkta tabanca ve mermi bulundu

Limasol’a bağlı Ay. Nikola mezarlığındaki bir aile mezarında, bir tabanca ve içerisinde 4 mermi bulunan şarjörün yanı sıra farklı çaplarda 45 mermi bulunduğu haber verildi.

Mezarda çalışma yapan işçilerin tabanca ve mermileri bir poşet içerisinde bulduğunu ve polise haber verdiklerini yazan Fileleftheros, bulunan tabanca ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Gazete, ilk incelemelerde tabancanın 20 yıldır gömülü olduğu tahmini yapıldığını ekledi.

