banner913
banner932
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
27 0
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
18 0
 
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
9 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
101 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
10 0
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
“Çözümsüzlüğün nedeni Rum tarafı”
11 0
banner964

Mezarlıkta tabanca ve mermi bulundu

banner476

banner974
Mezarlıkta tabanca ve mermi bulundu
banner971
 Limasol’a bağlı Ay. Nikola mezarlığındaki bir aile mezarında, bir tabanca ve içerisinde 4 mermi bulunan şarjörün yanı sıra farklı çaplarda 45 mermi bulunduğu haber verildi.
Mezarda çalışma yapan işçilerin tabanca ve mermileri bir poşet içerisinde bulduğunu ve polise haber verdiklerini yazan Fileleftheros, bulunan tabanca ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini kaydetti.
Gazete, ilk incelemelerde tabancanın 20 yıldır gömülü olduğu tahmini yapıldığını ekledi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.