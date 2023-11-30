Metehan için BM’ye süre

Rum lider Hristodulidis, Metehan’daki ara bölgede bir evin dışına Türk askeri tarafından kamera yerleştirilmesiyle ilgili, durumu eski hale getirmesi için UNFICYP’e süre verdi, aksi halde bir plan uygulayacağını bildirdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Metehan (Ayios Demetios) bölgesinde, ara bölgede bir evin dışına Türk askeri tarafından kamera yerleştirilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, durumu eski hale getirmesi için UNFICYP’e süre verdiğini, aksi halde uygulamaya koymak üzer bir planın hazır olduğunu açıkladı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi haberi, “Stewart’a Ay. Demet Konusunda Süre – Hükümet Ara Bölgedeki Statükonun Eski Haline Dönmesini İstiyor – BM’ye Süre Verdi – Başkan Hristodulidis’in Yeni Türk Kışkırtmasına Yanıtı Tepki Planı Olduğu Yönünde” başlıkları altında verdi. Haberde, Türk askerinin Metehan (Ayios Demetios) bölgesinde, ara bölgede kalan boş bir eve, kamera ve anten yerleştirmesinin ardından Rum hükümetinin UNFICYP’e, durumu eski hale getirmesi için süre tanıdığı belirtildi.

Gazete, Birleşmiş Milletler'in ise Rum hükümetine, ara bölgedeki durumun eski haline döneceği taahhüdünde bulunduğunu, hükümetin de BM’nin bu yöndeki girişimlerinin sonuç vereceğine inanmasına karşın her ihtimale karşı bir de karşı plan hazırladığını iddia etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki akşam konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “durumun eskiye dönmemesi halinde, hayata geçirilecek ve açıklamayacakları bazı önlemleri uygulama kararı aldıklarını” ifade etti.

Hristodulidis, “BM’nin durumun eskiye döneceği yönünde bilgi verdiğini" iddia ederek “Türk askerinin ara bölgede kuşku uyandırıcı girişimlerinin süregelen bir politika olduğunu” savundu.

BM’nin kendilerinden 24 saat süre istediğini, kendilerinin de bu süreyi verdiğini vurgulayan Hristodulidis, bu sürenin hemen ardından, açıklamayacakları önlemleri uygulamaya başlayacaklarını ifade etti.

Hristodulidis, “mevcut durumun, geçen zamanın ve şimdi bu olayda görüldüğü üzere, yeni oldubittiler yaratılmasının Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını” belirterek, “işgal atlında olan bizim vatanımız olduğu için, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının oluşması adına her şeyi yapacaklarını” savundu.

“Oldubittilerin kaldırılmasının müzakerelerin yeniden başlaması için bir şart mı olduğu?” şeklindeki soruya karşılık ise Hristodulidis: “Oldubittilerin kaldırılması, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, biraz önce değindiğim önlemlerin uygulanmaması için gerekli bir şarttır” yanıtını verdi.

