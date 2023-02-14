Mavroyannis siyaseti bıraktı

Başkanlık seçimini kaybeden bağımsız aday Mavroyannis, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

Güney Kıbrıs’taki Başkanlık seçimini kaybeden bağımsız aday Andreas Mavroyannis, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Mavroyannis’in aktif vatandaş olarak kalacağını ve memleketin kendisine ihtiyacı olan her durumda hizmet etmeye devam edeceğini söylediğini yazdı.

Gazetecilerin soruları üzerine, “daha aktif bir gündelik rol” üstlenmeyi istemediğini kaydeden Mavroyannis, sonraki günlerde evinde olacağını ve BM Uluslararası Hukuk Komitesi’nde önemli bir misyonu olduğunu belirtti.

Mavroyannis, yeni Başkan’ın kendisini müzakere grubunda tutmak istemesi durumunda ise, kendisinin böyle bir düşüncesi olmadığını, ancak memleketin yeniden birleşmesine yönelik konularda ihtiyaç halinde danışmanlık yapabileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada Andreas Mavroyannis "Binlerce insanla tanışma mutluluğuna eriştiğim güzel bir yolculuk sona eriyor. Bu yolculukta bana yol arkadaşı olan Sol’un partisi AKEL'e ve bana destek olanlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“İlerici bir değişim için umutları ve beklentileri karşılayamadığımız için üzgünüm” diye konuşan Mavroyannis Cumhurbaşkanı seçilen Nikos Hristodulidis'i tebrik etti

