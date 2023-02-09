Mavroyannis, DİSİ’ye göz kırpıyor

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Mavroyannis’in, seçimin ikinci turundan galip çıkabilmek için kritik bakanlıklara AKEL’den isimleri getirmeyeceğini taahhüt ederek, DİSİ’ye “göz kırptığı” bildirildi

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, seçimin ikinci turundan galip çıkabilmek için kritik bakanlıklara AKEL’den isimleri getirmeyeceğini taahhüt ederek, DİSİ’ye “göz kırptığı” bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis ve Fileleftheros gazeteleri, Mavroyannis’in son 24 saat içerisinde DİSİ’ye iki önemli mesaj verdiğini yazdı. Habere göre, Mavroyannis'in DİSİ ile kendisini Kıbrıs sorunu ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak mali istikrarın birleştirebileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Gazete, Nikos Hristodulidis’in seçim ekibinin yaydığı "Mavroyannis’in seçilmesi halinde ülke ekonomisinin çökeceği" iddialarına karşılık, Mavroyannis’in, ülkenin ekonomisiyle doğrudan ilişkisi bulunan Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Turizm Müsteşarlığı kurumlarına, AKEL’den kimsenin atanmayacağı güvencesi verdiği belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da önceki gün RİK’e açıklamalarda bulunduğunu belirten gazete, Stefanu’nun, Mavroyannis’in başkanlık görevine seçilmesinin AKEL’in iktidara yükseleceği anlamına gelmediğini söyledi.

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de “Yeni Dalga Hareketi” ile ilk turdaki başkan adaylarından Konstandinos Hristofidis’in, ikinci turda Andreas Mavroyannis’i destekleyeceğini açıkladığını yazdı.

Haberde, Mavroyannis’in önceki günkü temasları çerçevesinde ilk turdaki başkan adaylarından Yorgos Kolokasidis ile bir araya geldiği ifade edildi.

