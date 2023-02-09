banner913
banner885
Hatay Havalimanı onarılıyor!
Hatay Havalimanı onarılıyor!
13 0
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
13 0
 
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
KKTC’den giden ekiplerin deprem bölgesindeki arama-kurtarma faaliyetleri sürüyor
13 0
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
18 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
30 0
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
11 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
13 0
banner915

Mavroyannis, DİSİ’ye göz kırpıyor

banner476

AKEL destekli bağımsız başkan adayı Mavroyannis’in, seçimin ikinci turundan galip çıkabilmek için kritik bakanlıklara AKEL’den isimleri getirmeyeceğini taahhüt ederek, DİSİ’ye “göz kırptığı” bildirildi

banner825
Mavroyannis, DİSİ’ye göz kırpıyor
AKEL destekli bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis’in, seçimin ikinci turundan galip çıkabilmek için kritik bakanlıklara AKEL’den isimleri getirmeyeceğini taahhüt ederek, DİSİ’ye “göz kırptığı” bildirildi.
Güney’de yayımlanan Politis ve Fileleftheros gazeteleri, Mavroyannis’in son 24 saat içerisinde DİSİ’ye iki önemli mesaj verdiğini yazdı. Habere göre, Mavroyannis'in DİSİ ile kendisini Kıbrıs sorunu ve hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak mali istikrarın birleştirebileceğini ifade ettiği kaydedildi.
Gazete, Nikos Hristodulidis’in seçim ekibinin yaydığı "Mavroyannis’in seçilmesi halinde ülke ekonomisinin çökeceği" iddialarına karşılık, Mavroyannis’in, ülkenin ekonomisiyle doğrudan ilişkisi bulunan Maliye Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Turizm Müsteşarlığı kurumlarına, AKEL’den kimsenin atanmayacağı güvencesi verdiği belirtildi.
AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da önceki gün RİK’e açıklamalarda bulunduğunu belirten gazete, Stefanu’nun, Mavroyannis’in başkanlık görevine seçilmesinin AKEL’in iktidara yükseleceği anlamına gelmediğini söyledi.
Bu arada, Fileleftheros gazetesi de “Yeni Dalga Hareketi” ile ilk turdaki başkan adaylarından Konstandinos Hristofidis’in, ikinci turda Andreas Mavroyannis’i destekleyeceğini açıkladığını yazdı.
Haberde, Mavroyannis’in önceki günkü temasları çerçevesinde ilk turdaki başkan adaylarından Yorgos Kolokasidis ile bir araya geldiği ifade edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.