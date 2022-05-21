“Maraş için gerekli girişimlerde bulunacağız”

Rum lider Anastasiadis, "yeni kabul edilemez meydan okuma" diye nitelediği Maraş’taki çalışmaların gözden kaçmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi





Turizm sezonu öncesinde kapalı Maraş'ta bir plajın daha kullanıma açılması yönünde yürütülen çalışmalarını "yeni meydan okumalar" olarak niteleyen Rum yönetiminin, "uluslararası hukukun savunucusu görünenlere" yönelik girişimlerde bulunacağı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in "yeni kabul edilemez meydan okuma" diye nitelediği çalışmaların "gözden kaçmasına müsaade etmeyeceklerini" söyledi. Rum liderin “uluslararası hukukun savunucusu görünenler nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağız" dediği kaydedildi.

Anastasiadis, "Bir ülkenin egemenliğini ihlali öne çıkarılırken başka bir ülkenin, özellikle de gerek uluslararası toplumu, gerek NATO'daki müttefiklerini, gerekse gelecekte ortağı olmayı arzuladığı Avrupa ülkelerini sürekli kışkırtmasının görmezden gelinemeyeceği ilkesinde ısrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Alithia haberi manşetten "Maraş'ta Daha Derine... İşgal Makamları Sahilin Bir Parçasını Daha Açıyor" başlığıyla aktardı. Kapalı Maraş'ı açma planını parça parça, "yatırımcıları çekmek için meşruiyeti tezahür ettirip" hayata geçiren Türk tarafının, "bölgenin iadesi ve Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki her perspektifi yıktığı" yorumu yapıldı.

