“Maraş için faaliyetlerimiz yoğunlaştı”

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Türkiye’nin son faaliyetlerini şikayet etmek adına Avrupa ve uluslararası düzeyde belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin yoğunlaştığını ifade etti

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Maraş konusunda açıklamalarda bulundu.

Yoannu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile gerçekleştirdikleri ve Maraş ile ilgili tezlerini ilettikleri görüşmeyi önemli olarak nitelendirdi.

Yoannu açıklamasında “Mağusa bölgesi Ticaret Odası” iş birliğiyle, Maraş konusundaki bilgilendirme kampanyası ile sınır kapılarındaki protestolardan da söz etti.

Maraş konusundaki son gelişmeler hakkında da bilgi veren Yoannu, Türkiye’nin son faaliyetlerini şikayet etmek adına Avrupa ve uluslararası düzeyde belediyenin gerçekleştirdiği faaliyetlerin de yoğunlaştığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiği ziyaretten de söz eden Yoannu bu görüşmede de Maraş ile ilgili tezlerini aktardıklarını ayrıca Avrupa Parlamentosu’nun nasıl yardımcı olabileceği konusunda da bazı önerilerin ele alındığını söyledi.

Yoannu açıklamasında hiçbir şeyin sona ermediğini ve gelecek nesiller için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Yoannu özellikle elverişsiz uluslararası konjonktürle bunun çok zor olduğunu ancak mücadeleden vazgeçilmemesi gerektiğini çünkü şehrin sosyal dokusunun kaybedilmesi durumunda, geri dönüşün olamayacağını da ifade etti.

