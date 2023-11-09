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Mantardan zehirlenen şahıs tedavi altında

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Mantardan zehirlenen şahıs tedavi altında
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Güney Kıbrıs’ta zehirli bir mantar türünü tüketen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta bir kişinin,  “Köygöçüren” (Amanita phalloides) mantarı yediği için zehirlendiğini ve hastanede tedavi altına olduğunu yazdılar.
Haberde, söz konusu mantarın Kıbrıs’taki en zehirli mantarlardan biri olduğu belirtilirken, şahsın kimlik bilgileri veya durumu konusunda herhangi başka bir bilgiye ise yer verilmedi.
 
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