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Limasol’daki  “Alfamega” stadyumu savaş alanına döndü

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Limasol’daki  “Alfamega” stadyumu savaş alanına döndü
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Rum basınından Haravgi gazetesi, Apollona-APOEL futbol takımları arasında geçtiğimiz Pazar günü Limasol’daki  “Alfamega” stadyumunda yapılan karşılaşma çerçevesinde taraftarlar arasında olayların yaşandığını yazdı.
Karşılaşma öncesinde taraftarların birbirlerine kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğunu yazan gazete polisin, çıkan olaylar neticesinde TOMA aracı kullanmak zorunda kaldığını belirtti.
Gazete karşılaşma öncesinde de yapılan aramada tribünlerde saklanmış olan 53 adet sis bombası ve 9 adet fişek bulunduğunu yazdı.
Habere göre maç sonrasında ise taraftarlar sahadan ayrılırken tribün koltukları sökerek sahaya fırlattılar.
Öte yandan Fileleftheros gazetesi olaylar neticesinde stadyumda 40 bin Euro değerinde hasar meydana geldiğini yazdı.
 
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