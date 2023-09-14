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Limasolda olaysız gün geçmiyor

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Limasolda olaysız gün geçmiyor
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Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde aynı gün içerisinde iki bombalı saldırı düzenlendi.
Haravgi gazetesi, Limasol’da Salı günü sabah saatlerinde 51 yaşındaki bir kişinin aracına bomba konulmasının ardından yine aynı günün akşamında bu kez de bir kişinin evinin girişine bomba düzeneği yerleştirildiğini yazdı.
İlk bombanın patlayarak ciddi maddi hasara yol açtığını belirten gazete, 63 yaşındaki bir şahsın evinin kapısına yerleştirilen düzeneğin ise patlamadan fark edildiğini ve olay yerine gelen polis tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.
 
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