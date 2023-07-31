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Limasol'da ofis kiraları dudak uçuklatıyor

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Limasol'da ofis kiraları dudak uçuklatıyor
Limasol’da inşa edilen lüks ofislerin kiralarının New York veya büyük Avrupa şehirleriyle kıyaslanır nitelikte olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ekonomi eki, çeşitli internet sayfalarından yaptığı araştırmaya dayanarak ofis kiralarının aylık 86 bin Euro’ya kadar ulaştığını yazdı.
Gazete, Limasol’da 2 bin 231 metrekarelik, 31 araç park yeri bulunan ofisin aylık 86 bin Euro’ya kiralandığını belirtti.
Habere göre, deniz manzaralı, ara katta bulunan bir başka ofisin ise aylık kirası ise 82  bin 500 Euro olarak geçiyor.
Gazete, yüksek kira bedeli bulunan ofislerle ilgili ayrıntılara da yer verdi.
 
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