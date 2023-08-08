Lefkoşa’nın güneyinde şüpheli ölüm

Rum polisinin, Güney Lefkoşa’da kaldığı dairenin balkonundan boşluğa düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Yunan uyruklu Athanasios Kostslis’in gerçekten hangi koşullar altında öldüğünü araştırdığı haber verildi.

Gazete “İki Olasılık Var: Cinayet mi, Yoksa Kendi Mi Düştü” başlığıyla yer verdiği haberinde, söz konusu kişiyle aynı dairede kalan 38 yaşındaki İran uyruklu kişinin ise gözaltına alındığını yazdı.

Rum polisine bağlı kriminal soruşturma departmanının, geçen pazar günü akşam üzeri meydana gelen ve 40 yaşındaki şahsın ölümüyle sonuçlanan olay konusunda kasten adam öldürme soruşturması yaptığını kaydeden gazete, mahkemeye çıkarılan 38 yaşındaki şahsın 40 yaşındaki kişiyi öldürdüğünü kabul etmediğini ve kendi iddialarını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete, 38 yaşındaki şahsın, aralarında çıkan kavganın ardından ittiği Kostlis’in 3’üncü kattan boşluğa düşmüş olma ihtimalinin araştırıldığını yazdı. Tüm senaryoların açık olduğunu kaydeden gazete, Kostlis’in daireye balkondan gitmeye çalışırken düşmüş olabileceği ihtimalinin de değerlendirilmekte olduğunu kaydetti.

Gazete, yapılan otopsi sonucunda, Kostlis’in yüksekten düşmeye bağlı çoklu travmadan hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını da belirtti.

Haberde, 40 yaşındaki şahsın ölü bulunmasından önce ev arkadaşıyla kaldıkları daireye gittiği, anahtarları yanında olmadığı için ev arkadaşının açması için kapıyı çaldığı ve komşuların evden bazı bağrışmalar duyduğu da belirtildi.

