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Larnaka’daki Vuda Caminin koruma çalışmaları tamamlandı

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Larnaka’daki Kalo Chorio/Vuda (Akova) köy Camisinin AB'nin mali desteğiyle gerçekleştirilen koruma çalışmaları, başarıyla tamamlanarak yeniden hizmete sunuldu

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Larnaka’daki Vuda Caminin koruma çalışmaları tamamlandı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi (TCCH), Larnaka’daki Kalo Chorio/Vuda (Akova) köy Camisinin AB'nin mali desteğiyle gerçekleştirilen koruma çalışmalarının, başarıyla tamamlandığını açıkladı.

BM kalkınma Programı’ndan yapılan açıklamada, koruma çalışmasının tamamlanmasının, Avrupa Komisyonu, diplomatlar, UNDP ve Teknik Komite temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikle kutlandığı kaydedildi.

Etkinlikte, Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözümü Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ve UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunmasının önemini vurgularken, Komite Eş Başkanları Sotos Ktoris ve Ali Tuncay, kültürel mirasın Kıbrıslı Türk ve Rumları nasıl bir araya getirebileceğinin örneğinin verildiğini kaydetti.
Yapılan açıklamada, AB, Teknik Komite, Danışma Kurulu, tasarımcılar ve UNDP ekibinin katkılarının ilerlemeyi mümkün kıldığı belirtildi.

Komite Eş Başkanı Ali Tuncay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, geçmişi 1882 yılına dayanan Larnaka’nın Vuda köy Camisinin koruma çalışması tamamlandı. Minaresi 1923 yılında inşa edilen bu önemli eserimiz AB’nin mali ve UNDP’nin teknik katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Bir eserimiz daha korundu tüm uzmanlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.


 
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