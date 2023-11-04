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Lacroix’ten Pile’ye ziyaret

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BM Genel Sekreteri Yardımcısı Lacroix, Pile’deki ara bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

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Lacroix’ten Pile’ye ziyaret
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BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, önceki gün Pile’deki ara bölgeyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
BM’nin bir sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Lacroix’nın önceki gün Pile bölgesini ziyaret ettiği ve UNFICYP yetkilileri ve polisinden, gelişmeler hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Lacroix’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamaları Kıbrıs Türk basınını kaynak göstererek okuyucusuna aktardı.
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