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Lacroix liderlerle görüşecek

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix bugün adaya gelecek ve liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Lacroix, yarın ise Pile’de ara bölgeyi ziyaret edecek

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Lacroix liderlerle görüşecek
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BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix bugün adaya geliyor.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nun bugün adaya geleceğini ve aynı gün Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ayrı ayrı görüşme yapacağını yazdı.
Habere göre bugün öğle saatlerinde adaya gelecek olan Lacroix, saat 15:30’da Hristodulidis ve 17:00’da Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek.
Lacroix’nın Perşembe günü akşamüzeri ise Pile bölgesinde ara bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunacağını aktaran gazete, Ledra Palace’ta ise her iki toplumdan, özellikle de kadın ve gençleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de görüşeceğini yazdı.
Haberde, Lacroix’nın 3 Kasım tarihine kadar adada kalacağı ve BM yetkilileriyle de görüşeceği vurgulandı.
 
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