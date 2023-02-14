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Küresel enerji krizi Rum tarafına 200 milyon Euro’ya mal oldu

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Küresel enerji krizi Rum tarafına 200 milyon Euro’ya mal oldu
“Bruegel” Enstitüsü'nün son verilerine göre, Avrupa ülkelerinin küresel enerji kriziyle ilgili uyguladığı destek önlemlerinin faturasının 800 milyon Euro’ya ulaştığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, söz konusu enstitünün elindeki verilere dayandırdığı haberinde, Rum kesiminin enerji krizi için tahsis ettiği rakamın da 200 milyon Euro’ya ulaştığını kaydetti.
Bu rakamın, Rum kesiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yüze 0,9’una karşılık geldiğini yazan gazete, son sırada ise Finlandiya’nın bulunduğunu ekledi.
 
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