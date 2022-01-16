banner762
banner753
Citroen C5 Aircross makyajlandı
Citroen C5 Aircross makyajlandı
12 0
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı
12 0
 
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
“Anıttepe, askerin kontrolüne verilmeli”
28 0
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
“Dr. Küçük’ün laiklik ilkesi konusunda en küçük bir tavizi yoktu”
20 0
Görneç’ten transfer taarruzu
Görneç’ten transfer taarruzu
67 0
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
“Bu düzene dur diyecek yok mu?”
21 0
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
GÜNSEL, metaverse dünyasında yerini aldı
37 0
banner661

Koronavirüs hapı doktorların kullanımına veriliyor

banner476

banner714
Koronavirüs hapı doktorların kullanımına veriliyor

MSD firması tarafından üretilen koronavirüs hapı “Merck”in Pazartesi günü itibarıyla Güney Kıbrıs’taki doktorların kullanımına verileceği ancak doktorların ­hapı verebilecekleri kişilerle ilgili katı kısıtlamalar uygulanacağı bildirildi.

Fileleftheros, “Koronavirüs Hapı Az Kişiye… Pazartesi İtibarıyla Doktorların Kullanımında – Verilmesi Konusunda Katı Tavsiyeler” başlıklı haberinde, koronavirüs hapının kimseye önlem amaçlı verilmeyeceğini, aşı yerine geçmeyeceğini kaydetti.

Habere göre koronavirüs hapı halen enfekte olmuş ve semptom gösteren hastalara geniş kitlelere değil sadece 65 yaş üzeri kişilere ve 18 yaş üzeri ciddi kronik rahatsızlığı bulunan hastalara verilecek.

Hapın çocuklara, hamilelere, emziren annelere ve üreme çağındaki kadınlara verilmesi kesinlikle yasak olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.