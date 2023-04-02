Kombos “spor organizasyonları siyasileştirilmemeli”

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, uluslararası bisiklet yarışı Cyprus Gran Fondo sebebiyle Baf’ta göndere Türk bayrağı çekilmesiyle ilgili olarak “spor organizasyonları siyasileştirilmemeli” dedi.

Haravgi’nin haberine göre dün bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası spor organizasyonlarında yetkili federasyon ya da kulübün, ilgili meşru katılım çerçevesindeki gerekli bütün prosedürleri yerine getirmeleri şartıyla bütün katılımcı ülkelerin bayraklarını çekmesinin alışılagelmiş bir uygulama olduğu hatırlatıldı.

“Bu şartların yerine getirildiği organizasyonlar normal şekilde gerçekleştirilmelidir, özellikle de bireylerin kendi tasarruflarıyla yanlış eylemlerde bulunmalarıyla siyasileştirilmemelidir” vurgusu yapılan açıklamada aynı şekilde Rum takımları Türkiye’deki spor karşılaşmalarına katıldıklarında, "uluslararası geleneğe (ülke bayrağının asılması) saygı" talep edildiği hatırlatıldı.

