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Kıbrıslı Türk, Güney'de bir AVM'de kalp krizi geçiren adama müdahale ederek hayatını kurtardı

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Kıbrıslı Türk, Güney'de bir AVM'de kalp krizi geçiren adama müdahale ederek hayatını kurtardı
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Bir Kıbrıslı Türk kadın, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan bir AVM’de kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir adama hızlıca müdahale ederek hayatını kurtardı; kim olduğu bilinmeyen kadın” teşekkür” için aranıyor.
Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılarak konuşan Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, Salı günü Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.
Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.
Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.
Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Bugün elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.
 
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