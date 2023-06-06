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Kıbrıslı Türk genç kızın darp edilmesi olayında üçüncü bir şahıs aranıyor

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Kıbrıslı Türk genç kızın darp edilmesi olayında üçüncü bir şahıs aranıyor
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 Ay.Napa’da, 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç kız Aysa Karaali'nin darp edilmesi olayıyla ilgili üçüncü bir şahsın arandığı belirtildi.
Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in haberine göre “Mağusa Polisi” Basın Sözcüsü  Stiv Theodolu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, sorgu makamlarının bölgedeki kamera kayıtlarından elde ettikleri görsel materyali incelediğini söyledi.
Theodolu, yapılan değerlendirme neticesinde olaya, tutuklanan  iki kişi dışında, üçüncü bir şahsın da müdahil olduğunun görüldüğünü belirtti.
Olayın ırkçılık nedeniyle çıkıp çıkmadığı şeklindeki soru üzerine Theodolu, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.
 
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