banner913
banner932
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Rum sporcudan hükümetine veryansın
22 0
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
Yedek subay aday adaylarının son yoklama tarihi 20 Haziran
8 0
 
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
“Polis Halk Koşusu” İçin kayıtlar devam ediyor
10 0
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
Yeni asgari ücrette hayat pahalılığı dikkate alınacak
13 0
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19. Kıbrıs Tiyatro Festivali perdelerini açtı
19 0
Çocuklar bayram etti
Çocuklar bayram etti
15 0
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
Yamaçparaşütünde KKTC ekibinden çifte birincilik
15 0
banner915

Kıbrıslı Rumlar, yaşam düzeylerinin düştüğünü ifade ediyor

banner476

Avrupa içerisinde soruları yanıtlayan her iki kişiden birinin, bir diğer deyişle yüzde 50’sinin, yaşam düzeylerinin düştüğünü ve bunun gelecek yılda devam edeceği görüşünü paylaştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs için bu rakamın yüzde 76 olduğunu belirtti

banner825
Kıbrıslı Rumlar, yaşam düzeylerinin düştüğünü ifade ediyor
banner931
Eurobarometre’nin araştırmasına göre Kıbrıslı Rumlar yaşam düzeylerinin düştüğünü belirtti.
Politis gazetesi Eurobarometre’nin araştırmasına dayanarak, gerek Avrupa’da gerekse Güney Kıbrıs’taki vatandaşların yaşam düzeyleri konusunda kötümser olduklarını yazdı.
Avrupa içerisinde soruları yanıtlayan her iki kişiden birinin, bir diğer deyişle yüzde 50’sinin, yaşam düzeylerinin düştüğünü ve bunun gelecek yılda devam edeceği görüşünü paylaştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs için bu rakamın yüzde 76 olduğunu belirtti.
Yaşam maliyetinin artmasının önlenmesi için ülkelerin aldığı tedbirlere ilişkin soru üzerine Kıbrıslı Rumların yüzde 84’nün hükümetin aldığı tedbirlerden memnun olmadığını dile getirdiğini belirten gazete mülteci ve siyasi sığınma konularında (dış sınırların korunması ve üçüncü ülke vatandaşlarına adil muamele) Kıbrıslı Rumların yüzde 72’sinin memnun olmadığını yazdı.
Öte yandan Haravgi gazetesi aynı araştırmaya dayanarak, Kıbrıslı Rumların yüzde 91’nin faturalarını ödemekte zorlandığını belirtti.
Habere göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 50’si ülkedeki demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu dile getirdi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.