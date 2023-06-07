Kıbrıslı Rumlar, yaşam düzeylerinin düştüğünü ifade ediyor

Avrupa içerisinde soruları yanıtlayan her iki kişiden birinin, bir diğer deyişle yüzde 50’sinin, yaşam düzeylerinin düştüğünü ve bunun gelecek yılda devam edeceği görüşünü paylaştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs için bu rakamın yüzde 76 olduğunu belirtti

Eurobarometre’nin araştırmasına göre Kıbrıslı Rumlar yaşam düzeylerinin düştüğünü belirtti.

Politis gazetesi Eurobarometre’nin araştırmasına dayanarak, gerek Avrupa’da gerekse Güney Kıbrıs’taki vatandaşların yaşam düzeyleri konusunda kötümser olduklarını yazdı.

Avrupa içerisinde soruları yanıtlayan her iki kişiden birinin, bir diğer deyişle yüzde 50’sinin, yaşam düzeylerinin düştüğünü ve bunun gelecek yılda devam edeceği görüşünü paylaştığını yazan gazete, Güney Kıbrıs için bu rakamın yüzde 76 olduğunu belirtti.

Yaşam maliyetinin artmasının önlenmesi için ülkelerin aldığı tedbirlere ilişkin soru üzerine Kıbrıslı Rumların yüzde 84’nün hükümetin aldığı tedbirlerden memnun olmadığını dile getirdiğini belirten gazete mülteci ve siyasi sığınma konularında (dış sınırların korunması ve üçüncü ülke vatandaşlarına adil muamele) Kıbrıslı Rumların yüzde 72’sinin memnun olmadığını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi aynı araştırmaya dayanarak, Kıbrıslı Rumların yüzde 91’nin faturalarını ödemekte zorlandığını belirtti.

Habere göre, Kıbrıslı Rumların yüzde 50’si ülkedeki demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu dile getirdi.