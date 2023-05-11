Kıbrıslı Rum, kardeşi yüzünden 51 gündür KKTC'de mahsur

Rum basınında, 54 yaşındaki bir Rum’un, kardeşiyle bir Kıbrıslı Türk arasında yaşanan mesele yüzünden KKTC’de mahsur kaldığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, meselenin “Omorfo Polis Müdürlüğü”nün bilgisinde ve takibinde olduğunu; ancak kimsenin müdahale edemediğini, çünkü şahsın KKTC makamları tarafından gözaltında tutulmayıp yalnızca belgelerine el konulduğunu ve Güney Kıbrıs’a bu yüzden geçemediğini öne sürdü.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu şahsın 21 Mart’ta KKTC’ye giriş yapacağı sırada yetkililer tarafından durdurulduğunu ve soyadına bakıldığında, “Avlona”da bulunan binasına zarar verdiği gerekçesiyle polise şikayet edilen ve aranmakta olan kişinin kardeşi olduğunun tespit edildiğini, akabinde de karakola götürüldüğünü ileri sürdü.

Karakolda, kardeşiyle ilgili mesele hallolana kadar KKTC’den çıkmasının önüne geçilmek maksadıyla şahsın belgelerine el konulduğunu iddia eden gazete, KKTC makamlarının şahsı, herhangi bir suç işlemediğinden dolayı gözaltında tutmadığını, ancak kardeşinin ortaya çıkmasına yönelik baskı unsuru olarak Güney Kıbrıs’a geçişinin engellendiğini öne sürdü.

Gazete, şahsın o tarihten beri otelde kaldığını ve parasını da kendisinin ödediğini, işinden uzak kaldığını ve işi için gireceği sınavı da kaçırdığını iddia etti.

Haberde, şikayeti yapan Kıbrıslı Türk’e, zararına karşılık tazminat teklif edildiği ve olayın tatlıya bağlanmaya çalışıldığı; ancak Kıbrıslı Türk’ün bunu kabul etmediği ve 54 yaşındaki şahsın 51 gündür KKTC’de “mahsur kaldığı” ileri sürüldü.

Gazete, iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin konudan haberdar olmadığını kaydederek, bir ara KKTC makamlarının, şahsın mahkemeye çıkarılması yönünde niyet belirttiğini; ancak hangi suçtan mahkemeye çıkarılacağını belirtmediğini iddia etti.

