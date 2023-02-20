Kıbrıs sallandı

Limasol’da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi

Kıbrıs'ta dün öğleden sonra saat 16:26'da bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi'ne göre, deprem Limasol merkezli Richter Ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde oldu.