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Kıbrıs 'Elpida'nın etkisi altında

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Kıbrıs 'Elpida'nın etkisi altında
“Elpida” (bazı kaynaklarda Elpis diye geçiyor) isimli kötü hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren Kıbrıs’ı etkilediği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “Elpida Geldi, Kar ve Isırıcı Soğuk Getirdi” başlıklı haberinde, “elpida” isimli hava şartlarının dün öğleden sonradan itibaren başladığını ve bugün daha da kötüleşeceğini yazdı.
“Elpida”nın, kar, yağmur, şiddetli fırtına ve düşük hava sıcaklığını beraberinde getirdiğini yazan gazete rüzgarın şiddetinin, gerek dağlık gerekse sahil bölgelerinde 7-8 bofor olacağını belirtti. 
 
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