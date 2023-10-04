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“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumalıyız”

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“Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumalıyız”
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AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim dolayısıyla mesaj yayımladı.
1 Ekim dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreninin ardından konuşan Stefanu, “bugüne kadar üzerinde hemfikir oldukları şeylerle tutarlı bir şekilde, ileri sürdüğü Türk işgaline son verecek aynı zamanda vatanı ve halkı yeniden birleştirecek bir çözümü elde etmek için mücadele etmeyi sürdürmeleri gerektiğini” öne sürdü.
Stefanu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin halkın mücadelelerinin en büyük zaferi olduğunu, bu yüzden buna saygı duymaları, korumaları ve bununla gurur duymaları gerektiğini” de iddia etti.
Stefanu, “zaferleri, beklentileri ve geleceklerinin her şeyden önce Kıbrıs sorununun çözümüne bağlı olduğunu” sözlerine ekledi.
 
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