“Kıbrıs Cumhuriyeti, EOKA’cıların fedakârlığıyla kuruldu”

Rum lider Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” EOKA’cıların mücadelesi ve fedakârlığı sonucunda kurulduğunu söyledi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Paralimnili EOKA’cılar için düzenlenen anma törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada “zorluklara, sorunlara, bölgedeki olumsuz gelişmelere rağmen müzakerelerin 2017 yazında kaldığı yerden yeniden başlaması hedefini başaracağından iyimser olduğunu” söyledi.

Hristodulidis “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” EOKA’cıların mücadelesi ve fedakârlığı sonucunda kurulduğunu savundu ve “çıkmazın kalkması, Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme götürecek müzakerelerin yeniden başlaması için bu plan ve proje temelinde çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

“Türk işgalinin ve devam eden işgalinin yaralarının sardığı vatanımız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, EOKA Savaşçıları'nın mücadelesi ve fedakarlıkları maalesef 49 yıldır açık kaldı.

Her gün yaşadıklarımızı ve yaşadıklarımızı Paralimni'de her sabah görüyorsunuz. Kıbrıs halkının mülteciler, kayıp, mahsur, yasadışı işgali ve insan haklarının ihlali devam ediyor ve vatanımızın kurtuluşuna ve yeniden birleşmesine olan tarihi borcumuzun en yüksek sesle hatırlatıcısı olmaya devam ediyor.

Bugün onur duyduğumuz herkesin kahramanlığı ve fedakarlığı ile yaşayan tarihi bir borç. Bu nedenle işgalden taviz vermemek gibi ahlaki bir yükümlülüğümüz var ve gelecek nesillere sözümüz bu olmalı.”

