“Kıbrıs, bölünmüş olarak kalması için çok küçük”

Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Kıbrıs’ın bölünmüş olarak kalması için çok küçük olduğunu, Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm talebinin de kabul edilemez olduğunu söyledi

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü kabul etmelerinin mümkün olmadığı” şeklindeki açıklamasına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan gelen yanıt, dünkü Rum basınında yer aldı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun önceki gün Dublin’de başlayan Avrupa Konseyi üye ülkelerinin Parlamento Başkanları Avrupa zirvesinde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Gazete, Dimitriu’nun açıklamaları üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, konuşmasında Dimitriu’nun açıklamalarını yorumladığını belirtti.

Habere göre Dimitriu ayrıca, Kıbrıs’ın bölünmüş olarak kalması için çok küçük olduğunu, Türk tarafının iki devlete dayalı çözüm talebinin de kabul edilmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Dimitriu, Kıbrıs Rum tarafının; üzerinde anlaşmaya varılan zeminde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki samimi niyetini yineledi.

Dağlık Karabağ konusundan da söz eden Dimitriu, Dağlık Karabağ Ermenilerinin etnik temizlik korkusuyla kitlesel göçe zorlandığını savundu ve Güney Kıbrıs’ın Ermeni halkına yönelik desteğini dile getirdi.

Dimitriu, "Rusya’nın Ukrayna’da, Türkiye’nin Kıbrıs’ta Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da olsun, ihlal edenin kim olduğundan bağımsız olarak uluslararası hukukun ve insan haklarına saygının üstün gelmesi gerektiğini" söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise konuşmasında Kıbrıs’taki işgalcinin Türkiye değil 1960 yılında kurulan yasal Kıbrıs Cumhuriyetini lağveden Kıbrıs Rum tarafı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş açıklamasında “Ülkem ve milletim adına, Türkiye’yi işgalci olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin temsilcisine yanıt verme sorumluluğum vardır” ifadesini de kullandı.

