Kaza yapan araçta sıkışan kişi yanarak hayatını kaybetti

Baf-Limasol yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi aracının içerisinde yanarak hayatını kaybetti.
Fileleftheros gazetesi, Baf-Limasol yolunda dün gerçekleşen trafik kazasında, aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen ve başka bir araca da çarpan bir aracın alev aldığını, sürücüsünün ise hayatını kaybettiğini yazdı.
Diğer araçtaki iki kişinin ise tedavi altına alındıkları vurgulandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.