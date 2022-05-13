“Karma evliliklerdeki vatandaşlığı Anastasiades durdurdu”

AKEL Eski Genel Sekreteri Kiprianu, AKEL’in iktidarda olduğu dönemlerde karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verildiğini ancak Anastasiadis geldikten sonra bu işlemlerin durdurulduğunu söyledi





AKEL Eski Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “karma evliliklerden doğanlara Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı verilmesi gerektiğini” söyledi.

AKEL’in iktidarda olduğu dönemlerde bunun uygulandığını kaydeden Kiprianu, “Anastasiades geldi ve karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık verilmesi işlemleri durduruldu” dedi.

Girne Düşünce Derneği’nin düzenlediği ‘Kıbrıs Sorunu ve Son Gelişmeler’ paneli Colony Otel’de yapıldı. AKEL milletvekili, Eski Genel Sekreter Andros Kiprianu ile CTP milletvekili Asım Akansoy’un konuşmacı olduğu paneli Ahmet Gürol Ersun yönetti.

Panelde konuşan Kiprianu, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerin iç açıcı olmadığını, 2017’deki Crans Montana’da kopan müzakere sürecinin bu koşullarda, şimdiki liderlerle başlamasını beklememek gerektiğini söyledi.

2023’te yapılacak Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğuna dikkati çeken Kiprianu, AKEL Merkez Komitesi’nin uzun bir süre devam eden tartışma süreci sonrası eski müzakereci Andreas Mavroyannis’i destekleme yönünde bir karar ürettiğini anımsattı.

Kıbrıslı Türklerin Anastasiades döneminde 9 yıl müzakereci olarak görev yapan Mavroyannis hakkında ilgili endişeleri olabileceğini ifade eden Andros Kiprianu, kendisiyle 3 saatlik bir görüşme yapıldığını ve AKEL’in Anastasiadies’e 2020’de sunduğu öneriler konusunda mutabık olduklarını açıkladı.

Kiprianu “Hatta Mavroyannis bu öneri paketiyle de yetinmedi ve başka konularda da açılımlar yaptı” dedi.

Andros Kiprianu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış güçlerinin birlikte hareket etmesinin önemine de işaret etti ve bu konuda bazı görüşmeler yaptığını belirtti.

CTP milletvekili Asım Akansoy da konuşmasında müzakere sürecindeki durgunluk döneminde güven yaratıcı önlemlerin önemine dikkati çekti.

Akansoy, toplumlar arası güven ortamının gelişmesi ve ekonomik yakınlaşma adına gerek yeni geçiş noktalarının açılması, gerekse Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı gibi açılımların önemine değindi. Kuzey Kıbrıs’ta siyasete yapılan Türkiye kaynaklı müdahalelerin ‘Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm’ argümanıyla birlikte değerlendirilmesi gereğine işaret eden Akansoy, Berlin’deki üçlü zirvede ‘yeniden raya giren trenin 2020 seçimlerinde devrildiği’ni vurguladı.

Kalabalık bir izleyici kitlesinin katıldığı panelde daha sonra sorulara geçildi. Genç bir izleyicinin ‘karma evliliklerden doğanlara yurttaşlık verilmesiyle ilgili sorunlar ve AKEL’in tutumu’yla ilgili sorusuna karşılık AKEL Eski Genel Sekreteri Kiprianu, bu konunun Anastasiades hükümetleri döneminde sorun haline geldiğini belirtti.

AKEL’in hükümette olduğu dönemlerde karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklere yurttaşlık ve pasaport verildiğini kaydeden Kiprianu, parti olarak hala aynı görüşte olduklarını ve bu sorunun aşılması için her platformda mücadele vermeye devam edeceklerini vurguladı.

