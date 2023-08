Jenca’nın adaya gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın, Ağustos sonu veya Eylül başı Kıbrıs’ı ziyaret ederek liderlerle görüşeceği belirtildi

Birleşmiş Milletler'den (BM) üst düzey bir yetkilinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmelerde bulunmak amacıyla Ağustos sonu veya Eylül başı Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiği haber verildi.

Kıbrıs ziyaretini büyük olasılıkla BM Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın yapacağını yazan Haravgi gazetesi, Jenca’nın, iki lideri dinlemek ve New York’a gitmesinin ardından liderlerin kendisine sunacağı tezler konusunda BM Genel Sekreterini bilgilendirmek için adaya geleceğini belirtti.

Gazete, BM yetkilisinin, her iki tarafın da kamuoyunda söylediklerinin haricinde ne söyleyeceğini dinlemeyi ve iki liderin BM Genel Sekreteriyle Eylül ayının ikinci yarısında New York’ta ortak bir görüşme yapmasıyla ilgili olanak olup olmadığını tespit etmeyi hedefliyor.

BM yetkilisinin adaya yapacağı ziyaretin iki günlük olacağını ve BM yetkilisinin, ziyaret sırasında BM Barış Gücü mensupları eşliğinde kapalı bölge Maraş’ı da ziyaret etmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Eylül ayının ikinci yarısında, BM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere New York’ta bulunacağını da anımsattı.

Gazete, Hristodulidis’in New York’ta bulunacağı süre içerisinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le baş başa görüşmesinin beklendiğini de ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Jenca’nın Gelişi Bekleniyor- BM Genel Sekreterini Bilgilendirmek İçin Tarafların Son Tezlerini Kayda Geçirmeye Geliyor” başlıklı haberinde, Jenca’nın ay sonunda adaya yapacağı ziyaretin amacının iki liderin Eylül ayının ikinci yarısında BM Genel Sekreteriyle yapacakları görüşmeler ışığında, adadaki tarafların tezlerini ve niyetlerini kayda geçirmek olduğunu yazdı.

Tarafların ise Jenca’yla yapacakları temaslarla BM Genel Sekreterinin nerede durduğunu, niyetinin ne olduğunu anlayabilmeyi beklediklerini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin niyeti konusunda şu an net bir görüntü bulunmadığını ve bunun Jenca’nın ziyaretiyle daha net hale geleceğini umduklarını söylediklerini iletti.

Jenca’nın ziyaretiyle ilgili bir soru işaretinin de, BM yetkilisinin bu ziyaret çerçevesinde Kıbrıs ile ilgili diğer ülkeleri de ziyaret edip etmeyeceği olduğunu kaydeden gazete, Jenca’nın şimdilik yalnızca Kıbrıs’a geleceğinin görüldüğünü belirtti.

Haberde, Lefkoşa Rum kesiminin, danışman atamaya ikna etmek amacıyla BM Genel Sekreterine baskı uygulayacak hamlelerde bulunmaya yöneldiği de ifade edildi.

Politis gazetesi ise “Guterres’ten Engelli Nabız Yoklaması” başlıklı haberinde, BM yetkilisinin bir kez daha tarafları dinlemek için Lefkoşa’ya geleceğini yazdı.

Haberde, BM Genel Sekreterinin Eylül ayı başında adaya üst düzey bir yetkilisini gönderme kararının, Kıbrıs sorunundaki çabalarını canlandırmak için tarafların nabzını yoklamaya yönelik bir operasyon teşkil ettiği ifade edildi.

BM Genel Sekreterliğinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'na yaptığı son ziyareti olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiğini yazan gazete, BM'nin, tarafların işbirliğine yönelik daha fazla adım atma konusunda ise çok yavaş bir süreç izlediği değerlendirmesinde bulunduğunu ekledi.