Jenca diplomasi trafiğinde

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca’nın Ankara’ya gitmesinin beklendiği, bunun akabinde New York’a döneceği ve Eylül ayında geri dönerek BM Genel Kurulundan önce Atina ile Londra’yı ziyaret edeceği belirtildi

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşleri Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı olan Miroslav Jenca’nın önceki gün Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme, dünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Yeni Bir Beklenmedik Gelişme Onları Korkutuyor- Jenca BM Genel Sekreteri İçin Kapsamlı Bir Resim Hazırlamak İstiyor Aynı Zamanda Ankara, Londra ve Atina’ya Gidecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kararlarını almadan önce, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs sorununda bir temsilci atanması perspektifleriyle ilgili olarak kapsamlı bir resme sahip olmak istediğini yazdı.

BM’yi korkuttuğu görülen şeyin, 2021 yılındaki gibi yeni bir sahne yaşanmaması ve temsilci atanması konusunda son anda beklenmedik bir gelişme olması olduğunu yazan gazete, Guterres’in Jenca’yı bu yüzden Kıbrıs’a ve üç garantör ülkeye “fact finding mission” için gönderdiğini kaydetti.

Gazete Jenca’nın misyonunun, Kıbrıs sorununun şu an nerede olduğu ve doğrudan müzakerelerle ilgili zemini hazırlamayı üstlenecek bir temsilci atanmasıyla Kıbrıs sorununun daha ileri gidip gidemeyeceğinin ortaya çıkması için, tezleri ve niyetleri kayda geçirmek olduğuna işaret etti.

Jenca’nın eksiksiz ve olabildiğince net bir görüntü şekillendirebilmek için tüm müdahil tarafları ziyaret edeceğini kaydeden gazete, Jenca’nın Kıbrıs’tan sonraki durağının Ankara olduğunu belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Jenca’nın Türkiye başkentine gitmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Jenca’nın bunun akabinde New York’a döneceğini ve Eylül ayında geri dönerek BM Genel Kurulundan önce Atina ile Londra’yı ziyaret edeceğini haber verdi.

Gazete Rum kesiminin Jenca’nın ziyaretinden edindiği izlenimin

“a) Kıbrıs sorununa bağlılığını sürdürdüğü ve çabaları yeniden başlatmayı istediği konusunda BM Genel Sekreterinden gelen net mesaj,

b) BM’nin Pile’deki krizin engel teşkil etmemesini istemesi” şeklinde olduğunu da belirtti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Jenca’nın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmede, Pile’deki krizin, bu durumda Kıbrıs sorunundaki yeni çaba olan büyük resmi gölgelemesini istemediğine işaret ettiğini yazan gazete, BM Güvenlik Konseyinin yaptığı açıklamanın Jenca açısından, gerek Pile’de meydana gelen olaylar, gerek Kıbrıs sorununun özü gerek de BM Güvenlik Konseyinin BM Genel Sekreteri ile müdahil taraflardan ne beklediği konusunda yeterince açık olduğuna işaret etti.

“Yetkili bir kaynağa” dayanarak, Rum kesiminin ise Eylül ayı içerisinde gelişmeler yaşanmasını beklediğini ifade eden gazete, bir sonraki dönüm noktasının BM Genel Kurulu toplantısı olduğunu belirtti.

Jenca’nın Kıbrıs’ta liderlerle ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin, Kıbrıs sorunundaki durumların daha ileri gidişatı konusunda önemli olarak addedildiğini de yazan gazete, Jenca’nın New York’a döndükten sonra, liderleri New York’ta kendisiyle üçlü bir görüşme yapmaya davet edip etmeyeceğine karar vermesi aynı zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanmasıyla ilgili olarak, BM Genel Sekreterini iki liderin ortaya koyduğu görüşler konusunda bilgilendireceğini ifade etti.

Gazete “aynı kaynağa” dayanarak, Jenca’nın Hristodulidis’le görüşmesinde Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını, bu yüzden müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin araştırılması gerektiğini ifade ettiğini de iletti.