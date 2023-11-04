İsraillilerin “ilgi sağanağı” Larnaka’daki emlak fiyatlarını patlattı

İsraillilerin Larnaka’da emlak alım veya kiralamaya ilgilerinin, özellikle Hamas-İsrail savaşı öncesinde yüksek olduğunu, savaşın patlak vermesiyle biraz duraklama olmasına karşın özellikle kiralamaya ilginin yüksek seviyesini koruduğu bildirildi

İsraillilerin yoğun ilgisi nedeniyle Larnaka’da emlak kirala ve satış fiyatlarında patlama olduğu, şirketlerin de merkezlerini Larnaka’ya taşımak istediği bildirildi.

Fileleftheros, İsraillilerin Larnaka’da emlak alım veya kiralamaya ilgilerinin, özellikle Hamas-İsrail savaşı öncesinde yüksek olduğunu, savaşın patlak vermesiyle biraz duraklama olmasına karşın özellikle kiralamaya ilginin yüksek seviyesini koruduğunu yazdı.

Habere göre İsraillilerin, havalimanı bulunan ve gelişime açık olan Larnaka’ya “ilgi sağanağı” nedeniyle bazı bölgelerinde fiyatlar, yerli halkın “yanına yaklaşamayacağı kadar” uçtu, Larnaka’daki taşınmaz fiyatları Lefkoşa’nın Rum kesimindeki fiyatlar seviyesine çıktı.

Larnaka’daki özel bir emlak şirketi müdürü, özellikle savaş başlamadan önce günde ortalama 20-30 talep aldıkları İsraillilerin, savaşın daha da tırmanması durumunda ülkeyi terk edeceklerini ve Güney Kıbrıs’ta, özellikle de Larnaka’da emlak alacaklarını söylediklerini aktardı. Aynı yetkili “İsrailliler, Lübnanlılar gibi daha ucuz konut aramıyor, 200 bin Euro ve üzerinde yeni daireler arıyorlar” dedi.

Yetkili, 80-85 metrekarelik yeni bir apartman dairesinin fiyatının 200 bin Euro’dan başladığını, fiyatın bölgeye göre değiştiğini, örneğin McKenzy bölgesinde muadil dairelerin 300 bin Euro’dan başladığını söyledi.

Gazete İsraillilerin gayrı menkule gösterdiği ilginin İsrail’deki emlak şirketlerinin, merkezlerini Güney Kıbrıs'a, özellikle de Larnaka’ya taşımayı düşünmesine yol açtığını ancak büyük ofisler için altyapı bulunmadığından şirketlerin şimdilik araştırma yaptığını belirtti.

