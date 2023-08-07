“İşgale asla rıza göstermeyeceğiz”

Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde “anti-işgal etkinliği” düzenlendi. Rum lider Hristodulidis, “işgale asla rıza göstermeyecekleri” mesajını verdi ve Kıbrıslı Türklerin “anti-işgal etkinliğine” katılmasının, bu etkinlikle verilmek istenen mesajı kucakladıkları anlamına geldiğini belirtti

Sözde “Maraş Belediyesi” tarafından önceki akşam, Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde “anti-işgal etkinliği” düzenlendi.Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre, geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda polis ve sivil savunma personeli görev yaptı. Derinya geçiş kapısı da güvenlik tedbirleri çerçevesinde 23.00’e kadar kapatıldı.Öte yandan motosikletliler de, Tasos İsaak ve Solomos Solomu’yu anmak için etkinlik düzenledi. Güney Kıbrıs’ın tüm ilçelerinden yola çıkan motosikletliler, Derinya Barikatı’nda, İsaak ile Solomu’nun mezarının birkaç metre uzağında anma etkinliği yaptı.Derinya’daki “Mağusa Kültür Merkezi”nde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ana konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, kabine üyeleri, devlet yetkilileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve BM Temsilcisi hazır bulundu. Bazı Kıbrıs Türklerin de etkinliğe katıldığı ifade edildi.Hristodulidis, konuşmasında “işgale asla rıza göstermeyecekleri” mesajını verdi. Maraş kökenliler karşısında sorumluluk hissettiklerini ve onlara borçlu olduklarını ifade eden Hristodulidis, zaman geçtikçe yeni oldubittilerin ileri götürülmesinden endişe duyduklarını ve hepsinin de ötesinde, geri dönüş ve yeniden birleşme arzusunun, müzakerelerin yeniden başlaması için yapılacak eylemler konusunda bizzat inisiyatif almaya teşvik ettiğini söyledi.Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Hristodulidis, üzerinde çalıştıkları çözüm şeklinin BM parametreleri çerçevesinde, AB ilke ve değerleri zemininde, AB Müktesebatı’na uygun iki toplumlu ve iki bölgeli, siyasi eşitlik öngören federasyon çözümü olduğu konusunda kimsenin şüphe duymaması gerektiğini dile getirdi.Hristodulidis, kendisine daha önce sorulan bir soruyu da yanıtlamak istediğini ifade ederek, etkinliğe katılan Kıbrıslı Türklere teşekkür etti ve Kıbrıslı Türklerin “anti-işgal etkinliğine” katılmasının, bu etkinlikle verilmek istenen mesajı kucakladıkları anlamına geldiğini savundu.Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin büyük bir çoğunluğunun, Kıbrıs sorununun üzerinde uzlaşılmış zemindeki çözümünü ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini istediklerinden emin olduğunu kaydetti.Hristodulidis, Kıbrıs’ta “kazananlar ve kaybedenler” olması için değil, tarihi gerçeğin tanınması, herkesin insani hakları ile temel özgürlüklerinin geri verilmesi, özgürce yaşayabilmek, çalışabilmek, gelişebilmek ve ayırıcı çizgiler ile dikenli tellerin olmadığı bir Kıbrıs umut edebilmek için savaştıklarını vurguladı.Öte yandan sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ise, Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluğun güvenli olmadığını ve herkesin, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.Yoannu, Türkiye ile Kıbrıslı Türklerin BM kararlarına uyması gerektiğine vurgu yaparak, bölünmenin hiçbir zaman Kıbrıs halkı için bir seçenek olamayacağını belirtti.Yeniden birleşmiş ve özgür bir Kıbrıs arzu ettiklerini ifade eden Yoannu, yasal sakinlerinin geri dönmesi hedefiyle Maraş’ın geçici olarak BM idaresine verilmesinin tüm Kıbrıs’ın faydasına olacağına işaret etti."Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ın, 'anti-işgal etkinliğinin' olağan ilerleyişinde problem yaratmamak adına etkinliğe katılmama kararı almasına saygı duyduğunu" söyleyen Yoannu, şehre geri dönmek için hep birlikte ilerlemek gerektiğini savundu.