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İş adamının evine bomba konuldu

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İş adamının evine bomba konuldu
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Larnaka’ya bağlı Aradip’te ikamet eden 50 yaşındaki bir iş insanının evine konan bombanın dün sabaha yakın patlaması, bölgede büyük paniğe neden oldu. 
Fileleftheros gazetesi Aradip bölgesinde ikamet eden 50 yaşındaki iş insanının evinin giriş kısmına konan bombanın patlaması sonucu, iş insanın, o anda salonda bulunan eşinin de ölüm tehlikesi geçirdiğini yazdı.
Habere göre bombanın patlaması sonucu evin giriş kısmı geniş çapta hasar gördü.
Gazete polisin, olayla ile ilgili araştırmasını söz konusu iş insanı ile ekonomik anlaşmazlığı bulunan kişi üzerinde yoğunlaştırdığını yazdı.
 
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