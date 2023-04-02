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İngiltere Kıbrıs'taki gelişmeleri “yakından takip ediyor”

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İngiltere Kıbrıs'taki gelişmeleri “yakından takip ediyor”
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İngiltere’nin, Kıbrıs Rum tarafının AB’nin daha etkin rolüne ilişkin girişimlerini yakından takip ettiği ve bu önerinin “kendi çıkarına olmadığı” düşüncesini taşıdığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi: “Foreign Office Müdahale İçin Hazır Bekliyor” başlığı altında yayımladığı yorum haberinde, İngiltere’nin, Kıbrıs Rum tarafının AB’nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi önerisini yakından ve “sessizce takip ettiği” iddiasında bulundu.
Gazete söz konusu yorum haberinde özetle, AB’nin daha etkin rol üstlenmesi önerisinin İngiltere’nin “fikirleriyle uyuşmadığını”, bu sebeple Kıbrıs Rum tarafının bu önerisinin ilerleyişini dikkatle izleyerek, gerektiği taktirde müdahalede bulunak için hazır beklediğini öne sürdü.
İngiltere Yüksek Komiseri İrfan Sıddık’ın geçtiğimiz pazar gazetede yer alan ve bir önceki Yüksek Komiser Stephen Lillie’nin 12 Eylül 2021 tarihinde “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşilerinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon ve siyasi eşitlik konularında sarf ettikleri sözleri yeniden hatırlatan gazete, Rum hükümetinin ise İngiltere’nin bu politikasına karşı bütünlüklü bir politika belirleme hazırlığında olduğunu da savundu.
 
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