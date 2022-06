İlk hayvan mezarlığı Güney'de açıldı

Güney Kıbrıs’ta ilk evcil hayvan mezarlığı açıldı. Ücretli olan mezarlıkta yakma, özel tabut gibi hizmetler de var. Lisanslı hayvan mezarlığına gömmenin maliyeti 300 Euro’dan başlıyor





Güney Lefkoşa’ya bağlı “Deftera” bölgesinde bulunan ve 1000 metrekare alana sahip olan “Angels Pet Cemetery’nin” önceki gün hizmete girdi.

Agenda on Active programında konuşan Angels Pet Mezarlığı'nın sahibi Angelos Petevinos, hayvanı Kıbrıs'ın Deftera bölgesindeki ilk lisanslı hayvan mezarlığına gömmenin maliyetinin 300 Euro’dan başladığını söyledi.

Mezarın maliyeti, boyutuna ve yer seçimine bağlı olarak değişiyor. Alanın kiralama süresi, sahipleriyle görüştükten sonra en fazla 3 yıl.

Uzatma durumunda, maliyet her yıl için 80 Euro tutarında ve bu fiyatın içeresinde mezarın bakımı da var.

Mezarlığa köpek, kedi, eşek, at, tavuk, tavşan, domuz, keçi, koyun, inek ve evcil hayvanlar gömülebiliniyor.

Cenaze ve anma seçiminin yanı sıra kişiye özel tabut yapma imkanının bulunduğunu, terlikli mermer levha veya fotoğraflı mermer levha imkanı da sunuluyor. Ayrıca, evcil hayvanı yakmak ve kalıntılarını bir kavanozda saklama seçeneği de verilen hizmetler arasında.