İki toplumlu güneş enerjisi parkı için fizibilite çalışması

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava, iki toplumlu güneş enerjisi parkının ön fizibilite çalışması aşamasında olduğunu ve bunun Ocak ayında tamamlanmasının beklendiğini bildirdi

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Direktörü Mario Nava, Güney’de yayımlanan Kathimerini gazetesine demeç verdi.

Pile bölgesinde Avrupa Birliğinin (AB) önerdiği iki toplumlu güneş enerjisi parkının faaliyet gösterebileceğini ve bunun şu an ön fizibilite çalışması aşamasında olduğunu ifade eden Nava, söz konusu projeyle ilgili sürecin hala daha hazırlık çalışması aşamasında olduğunu ve bunun Ocak ayında tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Projenin perspektife sahip olduğunu ve ilerleyeceğini düşündüğünü vurgulayan Nava, özellikle AB’nin Pile’de sahip olacağı rol konusunda ise, bunun bu aşamada yeni bir geçiş noktası meydana getirilmesiyle alakalı olduğunu söyledi.

Gazeteye verdiği demeçte, bölgenin gelecekteki kalkınmasıyla ilgili olarak AB fonlarının kullanılmasını da ihtimal dışında bırakmayan Nava, şu an Avrupa Komisyonunun önünde herhangi bir öneri bulunmadığını söyledi.

Gazeteye demecinde KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türklere Rum bankalarında hesap açma imkânı sağlanması prosedürüne de atıfta bulunan Nava, Rum Merkez Bankası tarafından ilgili genelgenin gönderilmesinin ardından bunun şu an ileri safhada bulunduğunu ve Rum bankalarının şu an teknik hazırlık yaptığını ifade etti.

PİLE’DE GEÇİŞ NOKTASI KONUSU

Yeşil Hat Tüzüğü tarafından öngörüldüğü üzere rollerinin yasal olduğunu ve AB’nin yol inşası gibi süreçlerle bir ilgisi olmadığını ifade eden Nava, AB’nin ilk etapta yeni geçiş noktasının faaliyete geçmesini onaylamaya çağrılacağını söyledi.

Demecinde söz konusu sınır kapısının muhtemelen bir Avrupa ülkesi tarafından yönetileceğine dair bilgileri de yorumlayan Nava, bizzat AB’nin bu geçiş noktaları üzerine kontrolü olmadığını belirtti.

İlgili tüzüğün, sorumluluğu Rum Yönetimine verdiğini ve Rum Yönetiminin de “üçüncü bir ülkeyi veya başka birini kullanmaya karar vermesi durumunda, bunu yapabileceğini” öne süren Nava, AB’nin ara bölgede meydana getirilecek yeni kentsel bölgenin kalkınmasının finanse edilmesine katılıp katılmayacağı sorusuna ise “şu an önümüzde herhangi bir şey yok” yanıtını verdi.

Pile bölgesinin, güneş enerjisi parkı için iyi bir nokta olabileceğini düşündüğünü de kaydeden Nava, bölgenin kalkınmasının meydana getirdiği perspektifler ve kaçakçılığın önlenmesiyle ilgili olarak yeni bir sınır kapısı meydana getirilmesi konusunda ise “kaçakçılığın en iyi düşmanının normal ticaret olduğunu” söyledi.

Nava, yaşanan ilerlemeyle birlikte, özellikle de Kıbrıslı Türklerin Rum bankalarında hesap açmasına ilişkin anlaşmanın uygulanmasıyla, yılsonunda daha iyi rakamlar göreceklerini belirtti.

GÜNEŞ ENERJİSİ PARKI

İlk kez Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in 2022 yılının Ağustos ayında Rum Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeçte atıfta bulunduğu, ara bölgedeki güneş enerjisi parkına ilişkin öneri konusunda ise Nava, ön çalışmanın Ocak ayında tamamlanmasının beklendiğini yineledi.

Göstergelerin projenin ara bölgede olacağı yönünde olduğunu, ancak bunun nerede olacağının hala belli olmadığını kaydeden Nava, bir araya geldiği Kıbrıslı Rum gazetecilerin sürekli eski Lefkoşa Havalimanı bölgesine atıfta bulunduklarını belirtti.

Şaka yaparak “bölgenin biraz kalabalık olduğunu” söyleyen Nava, sözlerinin devamında birçok seçenek bulunduğunu ve ara bölgenin oldukça büyük, geniş ve güneşli olduğunu dile getirdi.

Şu an ön fizibilite çalışması aşamasında bulunduklarını ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda bunun Ocak ayında tamamlanacağını yineleyen Nava, bu aşamanın tamamlanmasının ardından daha teferruatlı ve elle tutulur bir çalışma yapılabileceğine işaret etti.

KİŞİSEL YAKIT KONUSU

Demecinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşınması konusunu da yorumlayan ve kişisel kullanım için akaryakıt taşınmasının yasal olduğunu söyleyen Nava, Rum Yönetimi makamlarının ise yönetmeliğe uygunluğu sağlamak için kontrol yapma hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Tüzükteki metnin “Yeşil Hattı geçen bir kişinin kişisel bagajında bulunan eşyaların vergiden muaf olduğunu” belirttiğini ifade eden Nava, hedef bu ürünü satmaksa bunun doğal olarak geçerli olmadığını, ancak değeri 260 Euro’ya kadar olan ürünler için bir istisna mevcut olduğunu ve bir kap içerisinde 10 litre taşıma olanağı bulunduğunu kaydetti.

HELLİM KONUSU

Hellimle ilgili Menşe İsmi Korumalı ürün (MİK-PDO) dosyasının uygulanmasındaki ilerlemeden de söz eden Nava, birçok Kıbrıslı Rum hellim üreticisinin PDO işaretini kullanmaya başladığını, çünkü gerekli hijyen kriterlerini ve hayvanların sağlığıyla ilgili standartları yerine getirdiklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafından da iki üreticinin ürünlerini belgelendirmek için başvurduğunu ifade eden Nava, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili programının ana faaliyetlerinden birinin aynı standartların Kıbrıslı Türk üreticiler tarafından da karşılanmasının sağlanmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

2024 yılı bitmeden, bu komitenin görev süresi içerisinde bunu hayata geçirmeyi umduklarını da söyleyen Nava, Kıbrıs Türk helliminin Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla AB’nin geri kalanına da ihraç edilebilmesi için, KKTC’de hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için sürdürülen projelere de atıfta bulundu.

KIBRIS TÜRKLERİN RUM BANKALARINDA HESAP AÇMASI KONUSU

Demecinde Kıbrıslı Türklerin banka hesapları konusunda yaşanan ilerlemeye de atıfta bulunan Nava, Rum Merkez Bankası Başkanının geçen Nisan ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nde çalışan Kıbrıslı Türklerin hesap açmaya hakları olduğunun” yeniden ifade edildiği bir genelge yayımladığını ve yeni bir unsur olarak buna “hükümet tarafından kontrol edilmeyen bölgelerde adresi olan Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıs Rum bankalarında banka hesabı açabileceklerinin” eklendiğini söyledi.

Doğal olarak, bunun bankayı normal durum tespiti yapma zorunluluğundan muaf tutmadığını ifade eden Nava, o zamandan bu yana Avrupa Komisyonu’nun Rum Merkez Bankası ve başlıca Rum bankalarıyla koordine olduğunu ve bunların komisyonu “hesap açılmasının mümkün olabilmesi için bilgi sistemlerini yeniledikleri ve yükselttikleri konusunda bilgilendirdiklerini” iletti.

Bunun ise Ekim ayı sonuna kadar gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Nava, özellikle banka hesabı açılmadan önce yapılan kontrollerle ilgili olarak ise, bu konunun, adresin gerekli bir unsur olmadığına işaret edilen “payment acoount directive” ile düzenlendiğini söyledi.

Nava “her halükarda, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerle ilgili olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir adresleri olmamasının, onları banka hesabına sahip olma hakkından mahrum etmediğini” sözlerine ekledi.