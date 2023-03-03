İki Rum öğrenci kayıp

Kazanın yaşandığı trende bulunan Kıbrıslı Rum 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Kiprianos Papayoannu ve 24 yaşındaki diş doktorluğu mezunu olan ve Selanik’te lisans üstü eğitim gören Anastasia Adamidu’ya hala ulaşılamadı

Yunanistan’ın Larisa kenti yakınlarında önceki Salı akşamı bir yolcu treni ile bir yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında iki Kıbrıslı Rum kayıp.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, kaybolanlardan birinin Avgoru sakini 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Kiprianos Papayoannu diğerinin ise Baf sakini 24 yaşındaki diş doktorluğu mezunu olan ve Selanik’te lisans üstü eğitim gören Anastasia Adamidu olduğunu yazdı. Gazete kayıp olan iki kişinin ailelerinin çocuklarını bulmak için önceki gün Larissa’ya gittiklerini belirtti.

Habere göre Avgoru papazının oğlu olan Kiprianos Papayoannu, Selanik’teki Aristotelio Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görüyordu ve nişanlısı ile buluşmak için Atina’ya gidiyordu.

Selanik’teki Güney Kıbrıs konsolosluğunun ise kayıp olan öğrencilerin belirlenmesi çabalarında yaralıların götürüldüğü hastanelerle irtibata geçtiğini yazan gazete şu ana kadar herhangi bir sonucun da alınmadığını belirtti.

