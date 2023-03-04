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İki Kıbrıslı Rum öğrencinin öldüğü kesinleşti

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Yunanistan’da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde meydana gelen tren kazası sonucunda kayıp olduğu belirtilen iki Kıbrıslı Rum öğrencinin yapılan kimlik tespitinin ardından hayatlarını kaybettiği

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İki Kıbrıslı Rum öğrencinin öldüğü kesinleşti
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Yunanistan’da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonucunda kayıp olduğu belirtilen iki Kıbrıslı Rum öğrencinin yapılan kimlik tespitinin ardından hayatlarını kaybettiği belirtildi.
Sigma Live internet sitesi ve diğer haber siteleri, tren kazası sonucu kayıp olduğu belirtilen Avgoru sakini 23 yaşındaki hukuk öğrencisi Kiprianos Papayoannu ile Baf sakini 24 yaşındaki diş doktorluğu mezunu olup lisans üstü eğitim gören Anastasia Adamidu'nun, DNA testi aracılığıyla yapılan kimlik teşhisinin ardından hayatlarını kaybettiğini yazdılar.
Habere göre gerek Papayoannu gerekse Adamidu’nun ailesi Yunanistan’a giderek DNA örneği vermişti.
Haberde ailelerin, kimlik teşhisleri konusunda Yunan makamlarınca bilgilendirildiğinden de söz edildi.
HRİSTODULİDİS'TEN TAZİYE
İki Kıbrıslı öğrencinin ölümünün kesinleşmesinin ardından açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis öğrencilerin ailelerine taziyede bulundu.
Habere göre iki öğrencinin cenazesinin Yunanistan’dan getirilmesi ve cenaze masrafları maliyeti, Hristodulidis’in talimatıyla devlet tarafından karşılanacak.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLİYOR
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ayrıca cenaze törenlerinin yapılacağı güne kadar 3 günlük yas ilan edilmesi ve etkinliklerin iptal edilmesi talimatı da verdi.
 
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