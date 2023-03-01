Hristodulis hükümetine 25 gazeteciden puanlama

Kabinesini performanslarına göre altı ayda bir değiştireceğini açıklayan Hristodulidis’in ortaya koyduğu kriterler esas alınarak 10 üzerinden yapılan puanlama ile atanan kişilerin kriterleri ne ölçüde karşıladığının değerlendirildiği barometrede en yüksek puanı, 9/10 ile Dışişleri Bakanlığına atadığı Konstantinos Kombos aldı

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in ilk kabinesine seçtiği isimleri belirlemede gözettiği kriterler ve uyguladığı model açısından, 25 deneyimli gazetecinin değerlendirmelerine dayanarak puanladığı bir barometre yayımladı.

Kabinesini performanslarına göre altı ayda bir değiştireceğini açıklayan Hristodulidis’in ortaya koyduğu kriterler esas alınarak 10 üzerinden yapılan puanlama ile atanan kişilerin kriterleri ne ölçüde karşıladığının değerlendirildiği barometrede en yüksek puanı, 9/10 ile Dışişleri Bakanlığına atadığı Konstantinos Kombos aldı.

Gazeteye göre teknokrat, kabarık biyografi, alanında deneyim sahibi 47 yaşındaki Kombos, hukuk eğitimi aldı, Avrupa Hukuku alanında master ve Avrupa Anayasa Mahkemesi alanında doktoraya sahip, akademisyenlik geçmişi bulunan Kombos, AB Mahkemesi’nde Güney Kıbrıs’ı temsil etti. Kombos, hem akademisyenliği hem de siyasi derinliği ile şimdi AB, üçlü ittifaklar, ABD ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununu ajandasını içeren bakanlığa atandı.

Enerji ve Ticaret Bakanlığı’na Yorgos Papanastasiu’nun atanma notu 8/10 oldu. 1961 Lefkoşa doğumlu ve makine mühendisliği eğitimi bulunan Papanastasiu, BP’nin Güney Kıbrıs, İngiltere bölge müdürlüklerinde yöneticilik sınıflarında çalıştı, çokuluslu VTTI şirketinin Vasiliko’daki depolama terminalini yapan VTT Vasiliko CEO’luğu yaptı. Papanastasiu, Hoegh, Golar, Energean gibi yabancı şirketlerin iş birliğinde Güney Kıbrıs’a doğal gaz ithalatı ve kullanımı konusunda Anastasiadis hükümetine öneri yapmış ancak ret cevabı almıştı.

Maliye Bakanlığı’na atanan Makis Keravnos, barometrede 7/10 puan ile yer aldı.

Hristodulidis, daha önce Çalışma ve Maliye bakanlığında bulunmuş ve Hellenic Bank CEO’luğu yapmış olan Keravnos’u ekonomideki birçok sıkıntıyı başka siyasi veya mesleki beklentisi olmayan ve her türlü bedeli göğüsleyecek kadar “sağlam mideli” olması nedeniyle seçti.

Eğitim Bakanlığı’na Kültür Müsteşarlığı genel müdürlüğü, Pedagoji Enstitüsü müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı genel müdür vekilliği yapan Atina Mihailidu’nun atanması 7/10 puan aldı.

Ulaştırma Bakanlığı’na 1988,’den beri mimarlık yapan Aleksis Vafeadis’in atanması 7/10 puan aldı. Görevini, ulaşım sorununun büyüklüğünü “11 mili 12 saatte alınır” sözü ile dile getiren sürücüleri rahatlatması, limanlar ve havaalanları gibi sözleşmeleri “birçok tuzak içeren” konuları yönetebilmesi halinde görevini başarabileceği değerlendiriliyor.

Anastasiadis hükümetinin Sağlık Bakanı olan İçişleri Bakanlığı’na atanan Konstantinos Yoannu’nun puanı 10/6. Koronavirüs pandemisi dönemini başka ülkelerdekine göre iyi yöneten Yoannu, ada ülkesi olma özelliğini dikkate almayan katı önlemleriyle ve şirketlere Euro kazandırarak tepki çekti. En büyük yanlışı da insan haklarını ihlal ederek kişileri aşı yaptırmaya zorlaması oldu. Yoannu’nun bu performansına bakıldığında, acilen göğüslemesi gereken mülteciler konusunda sonuç alması zor görülüyor.

Acil çözüm gerektiren birçok açık meselesi bulunan Çalışma Bakanlığı’na Yannis Panayotu’nun atanması 6/10 puanla değerlendirildi. Eğitimi, bakanlığın gerekleriyle uyumlu olmamasına karşın özel sektör ve devlet deneyimi ile meclis için danışmanlık yapmış olmasının manevra alanını genişletebileceği öngörüldü.

Adalet Bakanlığı’na “sempatik fiziğinin ardında güçlü bir kadın profili çizen” Anna Kukkidu-Prokopiu’nun atanması 5/10 puan aldı. Biyografisi ve eğitimi, adalet alanı ile birebir örtüşmese de iç güvenlik alanında deneyim sahibi. Önünde, merkezi cezaevi, Rum polisindeki liyakatsizlik ve altın pasaportlarla ilgili cezai kovuşturmalar gibi zor meseleler bulunuyor.

Tarım Bakanı Petros Ksenofondos’un puanı 6/10. Makine mühendisi olarak son 20 yıldır kamuda çeşitli pozisyonlarda çalıştı. DİPA’lı Ksenofondos bu göreve Marios Karoyan tarafından önerildi. Evsafı gereği ulaştırma bakanlığına atanması daha uygun görülse de son 5 yılda bugüne kadar yapılanları geliştirebilirse başarılı olabileceğine inanılıyor.

Mihalis Yorgallas’ın Savunma Bakanlığı’na atanması çok şaşırtıcı bulundu ve Hristodulidis’in bu tercihi 10/4 puan aldı. Milletvekilliği döneminde savunma konularıyla ilgisi olmayan Yorgallas’ın, diğer bütün başkanlar gibi, seçim döneminde kendisine destek veren partiye "rüşvet" nitelikli atandığı kaydedildi. Yorgallas’ın birinci önceliğinin Rum-Yunan Savunma Sahası Doktrini’ni canlandırmak değil RMMO’yu daha da güçlendirmek olması gerektiği, önceki yıllarda ABD, İsrail gibi ülkelere yapılan açılımların “savunmayı gerçekten güçlendirme olanağı tanıdığı ancak bunun için çok çalışılması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’na, sağlık alanından Popi Kanari’nin atanması 1/10 puan aldı. Hristodulidis kendisini ziyaret eden Hasta Yakınları Derneği’ne atayacağı bakanın etkileyici olacağı vaadinde bulunmasına rağmen Kanari’nin partisi DİKO, çok sorunlu Genel Sağlık Sistemi’ne (GESİ) verdiği destek sözünü her zaman çiğnediği için atanması pek “etkileyici olmadı.”

